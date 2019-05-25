5 رجال في حياة ليلي غفران.. أحدهم يصغرها بـ20 عاما وأخر خانها مع "الخادمة"

بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة، عادت مؤخرًا ليلى غفران للظهور من جديد، حيث ظهرت أمس في برنامج" شيخ الحارة" التي تقدمه الإعلامية" بسمة وهبه" على فضائية" القاهرة والناس"، وتصدرت محركات البحث جوجل.

ليلى عن عدد أزواجها، حيث قالت نصا: "تزوجت 5 مرات، ولا أرى أن الزواج والانفصال ليس عيبا أو حراما.. العيب فيا، حصل ظروف في بعض منهم ومنهم اختيارات خاطئة، وهم أصدقائي حتى الآن".

ويرصد "هُن" 5 رجال في حياة ليلي غفران

المنتج إبراهيم العقاد

كان أول زوج في حياة ليلى غفران، حيث أنتج لها العديد من الأغنيات، ليجري بعدها تأسيس شركة فنية بالشراكة بينهما.

وأثمرت هذه الزيجة عن إنجاب ابنتهما "هبة" التي قتلت في ظروف غامضة في مدينة 6 أكتوبر في نوفمبر عام 2008، حيث جرى العثور على جثتها مصابة بـ7 طعنات. وغنت "ليلى" أغنية "الجرح من نصيبي" حزنا على فراق ابنتها.

المخرج أنس دعية

كان في عمر ابنتها إذ كان يصغرها بنحو ثلاثة عقود، وكانت تبلغ من العمر حينئذ، 53 عامًا، بينما كان عمره 24 عامًا، لكن الفنانة المغربية استعادت معه نغمة الحياة من جديد وظهرت إلى جانبه في كثير من الحفلات. وبعد عامين من زواجهما، انفصلا في عام 2007.

وقالت "ليلى" خلال حلقة أمس في برنامج "شيخ الحارة" إنها تزوجت من أنس وكان يصغرها سنا، "مكنتش أعرف إن ده هيعمل مشاكل، كان الفارق يصل لـ20 عاما، كان أد بناتي، وكان في فرق ثقافي وعقلي واجتماعي".

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المطرب العراقي فؤاد مسعود

كان يكبرها سنا، وغنى لها أغنيته الشهيرة "ليلى يا ليلى"، ثم انفصلا وله منها ابنة تدعى "نغم".

رجل الأعمال إسماعيل خورشيد

علاقة حب قوية جمعت بين ليلي وخورشيد ابن شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، وكانت صرحت بخبر خطبتهما خلال استضافتها في برنامج "باباراتزي" الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أيمن نور الدين على قناة "مودرن تي في".

وقالت "ليلى" إن علاقتها بـ "خورشيد" كانت تقتصر على الصداقة فقط، ولكنها فوجئت به يقف بجوارها ويساندها فور طلاقها من زوجها السابق، فبادلته مشاعر الحب التي عبر عنها لها.

وأضافت: "ما أعجبني في إسماعيل طيبته واحتواءه لي ورقة مشاعره، وطريقة معاملته وخبرته الكبيرة في فن الأتيكيت وهو ما يسعد أي امرأة".

وكان انفصال ليلى غفران عن إسماعيل خورشيد امرًا غير معلن، وارتبطت بعدها برجل الأعمال مراد أبو العينين.

رجل الأعمال مراد أبو العنين

كانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال مراد أبو العينين، الذي انفصلت عنه في أغسطس 2015، رغبة في عودتها مرة أخرى للغناء.

وصرحت في حلقتها أمس في برنامج شيخ الحارة إنها تعرضت للخيانة من أحد أزواجها وشاهدته بعينها ولكن رفضت الإفصاح عن اسمه، "كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت، وكان يخوني مع الخادمة بالمنزل".

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