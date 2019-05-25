الامارات | معرض الكتاب الإماراتي ينطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب الإماراتي ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات معرض الكتاب الإماراتي التي تنظمه للمرة الأولى هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على مدار ثلاثة أيام في مبنى مدينة الشارقة للنشر.

وتشارك في المعرض 25 دار نشر إماراتية، تعرض آلاف العناوين لأدباء ومبدعين ومؤلفين إماراتيين.

ويحتفي المعرض برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تخصيص يوم 26 من مايو من كل عام، يوماً للكاتب الإماراتي، كما يأتي ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، ويخصص عدداً من الفعاليات والجلسات التي توثق لذاكرة الأدب الإماراتي المعاصرة، وتستعيد سيرة روادها المؤسسين.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري إن «المعرض جزء لا يتجزأ من جهود الإمارة في الاحتفاء بالإبداعات المحلية، ونافذة تطلع العالم على حضارتنا وثقافتنا المحلية».

Advertisements

ويخصص المعرض في انطلاقته متحف «الكاتب الإماراتي»، الذي ينظم بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ويضم ملامح وحياة وإبداعات نخبة من الكتاب الإماراتيين الرواد والمعاصرين، إذ يستعرض المتحف مجموعة من نماذج العطاء الثري الذي خلّفوه، ويعرض مقتنيات شخصية للأدباء والمبدعين من محابر وأقلام ومخطوطات وغيرها.

وضمن معرض خطوط أدباء الإمارات، توجد أكثر من 80 صفحة ملهمة على رأسها صفحات مكتوبة بخط يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى جانب منشورات أخرى خطها شعراء وكتاب وأدباء إماراتيون، لتكون بمثابة الوثائق الشاهدة والمؤرخة لكيفية عمل هؤلاء المبدعين المنتمين لجيل الريادة وما تلاها من أجيال، ليتسنى للزائر التعرف على خطوط يدهم، وتقنيات كتابتهم.

ويقدّم معرض الكتاب الإماراتي مجموعة من الجلسات والندوات الثقافية والحوارية لنخبة من المؤلفين والأدباء الإماراتيين.

وينظم المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 9:30 مساءً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل في مبنى مدينة الشارقة للنشر، سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تجمع نخبة من المثقفين الإماراتيين الذين يسلطون الضوء على قضايا ثقافية متنوعة.