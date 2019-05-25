الامارات | غادة عادل «مغربية».. وكرارة زعيم الهجّامين في «كازابلانكا»

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل «مغربية».. وكرارة زعيم الهجّامين في «كازابلانكا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دور سينما إماراتية في عيد الفطر المبارك فيلم الأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، بالتزامن مع عرضه في السعودية والبحرين وعمان والكويت.

وتشارك في الفيلم باقة من الفنانين، إلى جانب النجم التركي هالت إرجنتش، بطل مسلسل «حريم السلطان»، والذي يشارك للمرة الأولى في فيلم عربي.

ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل التي تظهر بشخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب، بينما يجسد شخصية الريس عرابي الصياد الفنان عمرو عبدالجليل، صاحب أعمال «صرخة نملة»، و«كلمني شكراً» و«سوق الجمعة».

ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية مختلفة تماماً عما قدمه في أعماله السابقة، إذ يؤدي شخصية لص محترف، ولجأ إلى تغيير شكله خصيصاً لهذا الدور الذي يعتبره من الأدوار المحورية في حياته السينمائية، فيما يشارك النجم هالت إرجنتش أو السلطان سليمان بطل «حريم السلطان» بدور «دراجون».

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تدور أحداث الفيلم الذي صورت بين مصر والمغرب وفرنسا حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، ويشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن.

ينال الثلاثة شهرة في هذا المجال ليصبحوا معروفين بــ«هجامين البحر»، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية كبيرة لمصلحة رجال من المافيا الأوروبيين للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى «كازابلانكا»، لكن خيانة غير متوقعة من أحد الأصدقاء الذي قرر تنفيذ العملية لحسابه والهرب إلى المغرب، تؤدي لتغيير كل الحسابات

وتفتح أبواباً للثأر وبدء المعارك بينهم، في إطار من الأكشن والتشويق والمطارادات التي صممت باتقان لظهور العمل بشكل مبهر.

ويبدأ عرض فيلم «كازابلانكا» في صالات السينما بدول الخليج في أول أيام عيد الفطر المبارك.

