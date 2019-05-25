منيو العزاب والمغتربين 20 رمضان: مكرونة وايت صوص والحلو أم علي

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

مكرونة وايت صوص

المكونات

500 جرام مكرونة من أي نوع.

ربع كجم أو أكثر قليلًا من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات.

كوب من الفطر الطازج المقطع إلى شرائح أو المعلب بعد غسله بالماء والخل وتصفيته.

ملعقتين من الشيدر المبشور.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من كل من الملح والفلفل.

الكمون.

السماق.

والقرفة والزنجبيل.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زبد.

2 ملعقة دقيق.

2 كوب حليب.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة في ماء غزير وملعقة ملح وملعقة زيت، شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم ضعي الدجاج أو الجمبري في وعاء آخر.

- ضعي الزبد مع الدقيق وشوحي الدقيق جيدًا باستمرار على نار متوسطة، حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

- أضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتى يصل للسمك المطلوب (يجب أن يكون السمك أقل من البشاميل).

- أضيفي المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم، وقلبي جيدًا ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم.

- يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج والمشروم.

الشوربة

شوربة البروكلي بالكريمة

المكونات

بروكلي.

جزر مبشور.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زبدة.

زيت زيتون.

ملعقة من دقيق.

مرق لحم.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

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كوب من الكريمة أو القشطة.

طريقة التحضير

- في وعاء تحضير الشوربة، ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة الزبدة، وقلبي البصل والثوم فيهما. اضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

- اضيفي البروكلي المغسول إلي الوعاء، ثم اضيفي الجزر المبشور.

- اسكبي ملعقة من الدقيق على المكونات، ثم اضيفي الماء الساخن أو الشوربة واتركيها حتى تغلي.

- بعد غليان الشوربة، قومي بضربها بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط ثم أعيديها إلي الوعاء.

- اضيفي الكريمة أو القشطة إلي الشوربة لتحصلين على قوام كريمي، ويمكن أيضًا أن تتناوليها خضراء بدون الكريمة إذا كنتِ تتبعين نظام دايت.

الحلويات

أم علي

المكونات

نصف عبوة عجينة.

جلاش.

3 أكواب حليب .

كوب قشطة

كوب سكر

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب زبيب.

نصف كوب فستق مطحون.

نصف كوب جوز هند.

ربع كوب لوز مقطع شرائح.

ربع كوب بندق مجورش.

طريقة التحضير

- نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- نحضر صينية فرن ونخرج عجينة الجلاش ونتركها.

- باستخدام السكين نقطعها إلى شرائح سميكة حتى ننتهى من نصف العبوة.

نفصل شرائح الجلاش عن بعضها بحيث يصبح لدينا رقائق رفيعة.

- في مقلاة عميقة نضع كمية مناسبة من الزيت وعلى درجة حرارة متوسطة نقلى الجلاش.

- حين تصبح الشرائح ذهبية اللون نصفيها من الزيت، ونضعها في صينية فرن.

- نضع الحليب والكريمة والسكر في إناء، ونتركها على نار متوسطة حتى تغلي.

- نوزع الحليب على الجلاش ثم الزبيب، وجوز الهند واللوز والبندق.

- نضع القشطة على الطبقة العلوية من الجلاش ونضيف شرائح اللوز ثم ندخلها إلى الفرن 20 دقيقة، ونوزع عليها الفستق ونقدمها ساخنة.

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