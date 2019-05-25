نصائح لتجنب الإصابة بأمراض المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب الاهتمام بممارسة الرياضة أكثر، واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من مخاطر الإصابة بالخرف.

كما قدمت نصائح لتجنب الاضطرابات الدماغية، وتلفق المخ، وقال مديرو الصحة في الأمم المتحدة إنه يجب بداية السيطرة على أمراض، السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وأشارت الأبحاث والدراسات إلى أن "العمر" هو أقوى العوامل المؤثرة في الإصابة بالخرف أو الزهايمر، رغم أن تلك الأمراض ليست نتيجة حتمية للشيخوخة.

يوجد بالفعل أكثر من 50 مليون شخص حول العالم مصابون بالخرف، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 152 مليون، بحلول عام 2050.

Advertisements

وأضاف التقرير إنه رغم عدم وجود وسيلة لمنع تلك الأمراض بشكل تام؛ إلا أن الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم لديهم احتمالات أقل بكثير للإصابة بالخرف.

ونشر خبراء الصحة الدوليون المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مخاطر التدهور المعرفي والخرف.

وربطت الدراسات الحديثة بين تطور الخلل المعرفي والخرف ونمط الحياة، مثل الخمول البدني، التدخين، الطعام غير الصحي والإفراط في شرب الكحول.

وتنصح المنظمة بممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن التدخين، وتجنب الكحول، والسيطرة على الوزن، واتباع نظم غذائية صحية، والحفاظ على مستويات ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم.