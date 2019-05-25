صور| سيدة تعاقب زوجها أمام الجميع بـ50 صفعة بسبب "موبايل"

لم يشتري زوجًا صينيًا هاتفًا ذكيًا جديدًا في يوم الحب الصيني، لتقرر زوجته معاقبته أمام الجميع بصفعة بأكثر من 50 صفعة، في مقاطعة سيتشوان الصينية.

في هدوءٍ تام استقبل الزوج عقاب زوجته دون الدفاع عن نفسه حيث لم يبدي أي رد فعل تجاهها أو منعها من الاستمرار في الإعتداء عليه، بحسب موقع" أوديتي سنترال".

ووصلت الشرطة لمكان الحادث، بعد احتشاد عدد كبير حول الزوجين، وحاول رجال الشرطة تهدئة الأمور، والقبض على الزوجة لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها.

حققت الشرطة في الواقعة، وأكد الزوج أنه ارتكب خطأ، بعدم شرائه الهدية التي أرادتها زوجته، وسمح لها بصفعه لتهدئتها، مضيفًا أنها كانت تدفع معظم نفقاته، وهو ما جعله يتحمل عقابها الشديد أمام الجميع، لترفض الآخرى تسوية النزاعات مع زوجها في مركز الشرطة.

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وبعض وقت طويل هدأت الزوجة في نهاية المطاف، وقررت الصفح عنه ووعدت بحل مشكلاتها مع زوجها بطريقة أكثر تحضرًا مستقبلا.

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