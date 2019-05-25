بينها الأصفر.. الحذاء الشفاف يظهر على الساحة وهذه أبرز صيحاته الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدُّ 2019، هو عام الصيحات المميّزة والتي تتمتع بجانب جريء وجذاب، ويعد التصميم الشفاف أحد أبرز صيحات هذا العام، ليس فقط فيما يتعلّق بالأزياء، بل بمختلف أركان الموضة، وخاصةً الأحذية والحقائب.

وبالإضافة إلى ظهور صيحة الحذاء الشفاف خلال العام الماضي، إلا أنها تشهد عودة قوية هذا العام، هذا وتتميز بأنها تتماشى مع مختلف القطع والإطلالات، كما اعتمدتها العديد من النجمات والمشاهير، مثل "بريانكا تشوبرا" و"كيم كارداشيان"، ومن خلال مجلة "آي ديفا"، نُقدّم لكِ أبرز صيحات الحذاء الشفاف لهذا العام:

الأصفر

يأتي الأصفر بين أبرز صيحات الحذاء الشفاف في 2019، وخاصة ذلك التصميم ذو الفتحة عند الأصابع.

ستيليتو

ستتميز العديد من الأحذية الستيليتو بصيحة التصميم الشفاف، وخاصة بألوان النيود والبيج.

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بالإضافة إلى التصاميم الشفافة كاملًا، يأتي التصميم ذو لمسة من الأسود تُضفي طابع التصميم ذي السيور، من أبرز صيحات الحذاء الشفاف حاليًا، كما أن الكعب سيكون شفافًا أيضًا.

بوت كاحل ذو سيور

حتى على الرغم من أننا بدأنا فصل الصيف، إلا أن صيحات الحذاء الشفاف هذا الموسم، ستتميز بتصميم البوت الكاحل ذي السيور، والذي سيأتي بكعب شفاف أيضًا.

الكعب المربع

بالإضافة إلى الكعب العالي والرفيع، تنضم إلى المجموعة تصاميم الأحذية الشفافة ذات الكعوب المربعة المنخفضة بعض الشيء.