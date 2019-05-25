هل الكاتشب قنبلة خفية من السكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

الكاتشب مليء بالسكر المضاف وهو الأمر الذي غالبا ما يثير قلق الآباء حيال تقديمه كثيرا لأطفالهم.

وفي حين أن المكون الرئيسي في الكاتشب هو معجون الطماطم، فإن السكر هو ثاني أهم مكون في أغلب منتجات الكاتشب.

ولكن أحد الاختبارات التي أجرتها إحدى هيئات حماية المستهلك وجدت أنه رغم احتواء الكاتشب على كميات مرتفعة من السكر، فإنه ليس مضرا كما قد يعتقد الكثيرون، لأنه في العادي لا يأكل الأشخاص سوى كميات صغيرة منه في كل مرة.

وفي اختبار أجرته " مؤسسة فارنتست " المعنية بالمستهلك، جرى تقييم 14 من أًصل 19 منتجا للكاتشب بأنها "جيدة".

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وكانت المؤسسة تفحص محتوى الكاتشب من المواد المضرة والمبيدات الحشرية والفطريات ومحتوى السكر، وجدت المؤسسة أن كمية السكر في كل منتج تختلف بشكل ملحوظ..

وفي حين أن بعض المنتجات كان بها 14 غراما من السكر لكل 100 ملليلتر، كانت تحتوي أخرى على 27 غراما لكل 100 ملليلتر.

وإذا أراد المرء حقا إحداث فارق في استهلاكه للسكر، يجب إذن مراقبة ما تتناوله من المشروبات السكرية والمياه الغازية خصوصا تلك التي قد لا تعتقد أنها مليئة بالسكر.

وعلى سبيل المثال، إذا احتسى المرء لترا من عصير التفاح، فسوف يكون بهذا يستهلك نحو 30 جراما من السكر. وبالمقارنة، إذا ما قلنا إن المرء يضع ملعقتين طعام من الكاتشب في طعامه، فسوف يستهلك 1ر8 غرامات من السكر.