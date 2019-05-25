"هناء" تطلب الخلع من زوجها: "بره راجل محترم ومن جوه طفل ابن أمه"

بعد أقل من أربعة أشهر على الزواج، أقامت "هناء. ح"، 26 عامًا، دعوى "خلع" حملت رقم 1090/2019 ضد زوجها "عماد. م" 29 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب انتقاده لها في الأعمال المنزلية ومقارنتها بوالدته.

زواج تقليدي وقع بين الزوجين، تروي "هناء" لـ"هن": "اتجوزنا بعد حوالي 7 شهور من التعارف.. كان صاحب أخو صاحبتي وشافني في فرحها واتقدملي بعدها بفترة بسيطة وكانت الخطوبة عادية، لكن كان سلبي جدا قدام والده ووالدته ودايمًا معتمد على رأيهم حتى في عفش البيت لكن كنت معتقدة إن ده احتراما لهم مش تدخل خصوصا إن شخصيته قدام الناس مختلفة ومعايا قوية".

خلافات عديدة بعد الزواج بسبب تشبيهه لها بوالدته والمقارنة، تضيف: "من أول ما رجعنا من شهر العسل وبدأت المشاكل بيننا بسبب تدخله في كل التفاصيل وكل حاجة يقولي ماما مكانتش بتعمل كدا واتصلي اسأليها بتعملها ازاي الأول قبل ما تتعبي نفسك.. بينتقد الأكل والشرب وكل حاجة في الحياة".

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صدام عنيف بين الزوجين، بسبب النقد المستمر للزوجة حتى في الأعمال المنزلية، توضح: "بيوقف يشرف عليّ في غسيل المواعين وازاي بترتبي الحوض كدا والطبيخ يدوقه في نص الأكل ويحبطني ويقولي وحش ويقرف ويزعل من الأكل وهو لسى مخلصش.. كرهني في أي حاجة أعملها بسبب النقد الجارح طول الوقت.. حاولت كتير أسأل والدته إزاي بتعمل، لكن اتفاجئت إن شكلي قدامهم إني مجوعة ابنها وبيروح يحكيلها إن بيتنا وحش جدًا لأني مش بعرف أهتم بيه ووصل الموضوع إنه بيروح ياكل عندها بشكل شبه يومي، ومبرره إن طبيخي مش زي أكل أمه وإنه بيخاف من نظافتي في الأكل واتخانقنا وسيبت البيت من شهرين ورافض الطلاق، وأنا كرهت العيشة مع شخص من بره راجل محترم ومن جوه طفل ابن أمه".

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