أسبوع يزخر بالدعم الفلكي لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: انطلاقة أسبوع ولا اروع يعطيك افضل الحظوظ والتأثيرات، ما يعني أسبوع آخر من الدعم الفلكي وحماية الكواكب أسبوع يحمل اليك النجاح والاشراق، وقد تحميك الشمس عطارد من برجك والقمر من برج الدلو يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك، فتشعر أن الكون يتناغم معك وان الاخبار المشوقة والحظوظ المفاجئة من نصيبك، لكن قد تشكو من جمود وتراجع يومي الاحد والاثنين تحت تاثير المربع الفلكي من القمر في الحوت من نقطة ضعيفة ومحرجة لا تكن متسرعًا وكن حذرا في العمل وفي المواعيد فقد يصعب عليك اعتماد الموضوعية والعقلانية، كن واضحا اكثر ودقيقا جدا حضر اعمالك على الاصول فالتقصير ممنوع.

تعود وتشتد الحماسة على الصعيد المهني يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر إلى الحمل الصديق فتكون والطوالع الفلكية جيدة يحالفك الحظ، وتصادف ظروفا جيدة وايجابية فتباشر فترة من التفاؤل والسعي نحو الافضل وتغمرك المعنويات وتجعلك تثق بقدرك بشكل فعال فتبرز مواهبك وتشرق بجاذبية كبيرة تبدو متحمسًا نشيطا فتتقدّم بخطى ثابتة وتترك أفضل الانطباعات فانت تستحق كل التقدير لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تتبدل المعطيات وتدخل في الفترة الاصعب والاضعف فلكيًا مع انتقال القمر إلى الثور يومي الخميس والجمعة لذلك حاول أن تختم الأسبوع بهدوء ومن دون مغامرات وتسرع او اعمال صعبة انتبه من المحتالين وتأكد من حجوزاتك وضاعف مجهودك الدراسي فترة ضعيفة على كافة المستويات لا تجازف .

عاطفيًا: لا يزال يتنقل كوكب الحب في برج الثور المواجه لبرجك لذلك سوف تشعر بالتعب الناجم عن ضغوطات عائلية أو شخصية، وعن تاثيرات سلبية الامر الذي يبعدك قليلًا عن الاهتمام بمتطلبات الحبيب المعقدة للعازب, اذا كنت غير راض عن الحبيب وتصرفاته عليك ان تخبره بأسلوب هادىء وودود الامر وخفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلبه.