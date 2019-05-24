كريم واقي الشمس.. اختاريه بهذه النصائح

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 04:42 مساءً - مستحضرات الوقاية من الشمس لها دور أساسي في الحفاظ على صحة البشرة ورطوبتها خلال فصل الصيف، أو عند التعرّض المتكرر لأشعة الشمس.
وهنا نعرض لكِ مجموعة من النصائح التي ستساعدكِ على اختيار مستحضر الوقاية من الشمس، المثالي لبشرتِك، وندعوكِ للاطّلاع عليها وتطبيقها.
تأكّدي أولًا من تاريخ إنتاج مستحضر الوقاية من الشمس، واحرصي على أن يكون تاريخ إنتاجه قريبًا نوعًا ما. وامتنعي عن استخدام أيّ مستحضر أو كريم واقٍ من الشمس، بعد انتهاء صلاحيته، إذ يفقد في هذه المرحلة فعاليته بشكل تامّ.
ركّزي على نسبة عامل الحماية من الشمس SPF التي يؤمنها المستحضر من أشعة الشمس، والتي يُستحسن ألّا تقلّ عن 30.
اختاري المستحضر الواقي من الشمس ذا التركيبة المقاومة للعرق، فللعرق تأثير سلبيّ جدًّا على فاعلية المستحضر.
اعتمدي مستحضرًا ذا تركيبة مقاومة للماء، كي توفّري لبشرتكِ حمايةً جيّدة من أشعة الشمس خلال السباحة.
اتّجهي نحو مستحضر واقٍ يؤمّن لبشرتكِ حماية واسعة النطاق، تشمل الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، ما يحمي بشرتكِ بشكل ملحوظ من المشاكل الجلدية التي قد تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المضرة.
إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية، اختاري مستحضرًا واقيًا ذا تركيبة خالية من الزيوت، أمّا بالنسبة للبشرة الحساسة فيُستحسن اعتماد مستحضر ذي تركيبة خالية من المواد العطرية.
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