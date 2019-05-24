بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. نصائح طبية لمرضى ضغط الدم

تحذيرات عديدة أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير بعد موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية ووصلت ذروتها اليوم الخميس، ومن المقرر أن تنكسر السبت المقبل، وهو الأمر الذي قد يسبب بعض المضاعفات الصحية خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
يقدم الدكتور أحمد محمد رشيد، طبيب التغذية، نصائح طبية للحفاظ على تجنب ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا على ضرورة الحرص على تجنب التعرض إلى الحرارة المباشرة من الشمس، والحرص جيدًا على الحفاظ على رطوبة الجسم بـشرب كميات كبيرة من المياه العصائر والابتعاد على المشروبات الغازية وشرب الدوم والزبادي والخضروات والفواكه، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجسم بمأكولات تحافظ على رطوبته خاصة في فترة الصيام.
وأوضح رشيد، لـ"هُن"، أنه يجب تجنب المأكولات التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم وهو الأمر الذي يزيد من خطورة زيادة ضغط الدم والابتعاد عن الموالح والأطعمة المعلبة والدسمة.
وأضاف أنه على مريض الضغط الحفاظ على تناول الأدوية الخاصة به ومراجعة الطبيب حال شعر بأي تعب، بجانب الحفاظ على النوم لفترات كافية ليلا والتقليل من الإجهاد أو التعرض إلى الضغط العصبي.
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