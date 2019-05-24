فاطمة عيد عن زوجها: "بعامله زي سي السيد"

قالت المطربة فاطمة عيد، إنها في البيت مثل "الست أمينة"، وإنها تعامل زوجها شفيق الشايب مثل "سي السيد".
وأضافت "عيد"، خلال برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل: "مينفعش أبقى غير أمينة في البيت، وأسمع كلام زوجي في كل شيء، ولو هفتح الباب بستأذن زوجي الأول".
وداعبها الإعلامي عمرو عبدالحميد، قائلًا: "معندكيش بنات لسه متجوزتش يا ست فاطمة"، وردت عليه قائلة: "ما أنت متجوز يا أستاذ عمرو"، ورد عبدالحميد ضاحكًا: "لا دي لواحد صاحبي".
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