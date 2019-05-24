بالفيديو| ليلى علوي تروي تجربتها في فقدان الوزن.. وتنصح الفتيات: "متخسوش بسرعة"

تحدثت الفنانة ليلى علوي عن تجربتها في إنقاص الوزن، خلال استضافتها في الموسم الثالث من برنامج "حلوة رمضان".

وقالت علوي: "عَنَدت مع نفسي لما وزني زاد، وقولت هفضل ممثلة وهعمل أحسن شعل"، موضحة أنها انتقت الأدوار التي تتناسب مع طبيعة جسدها في ذلك الوقت، والتي حصدت من خلالها على العديد من الجوائز، لتقرر بعد نجاحها البدء في إنقاص الوزن.

وأضافت: "كنت بخس 2 كليو كل شهر، يعني خسيت 16 كليو في 8 شهور"، موجهة نصيحة للفتيات: "متخسوش بسرعة، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة، واللي بيجي بشويش يروح بشويش".

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يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي، أطلقت حملة خلال شهر رمضان الجاري، تحت عنوان "30 يوم سعادة"، دعت خلالها متابعيها للمشاركة بها على "هاشتاج" يحمل الاسم ذاته، قائلة: "كلنا عارفين طبعًا إن رمضان شهر الخير والبركة والعبادات، كل واحد فينا بيحاول يطلع أحسن ما عنده في الشهر ده".

وأضافت: "إيه رأيكم لو كان جنب الروحانيات والعبادات دي تحدي بسيط.. تحدي من نوع تاني تحدي للسعادة.. محاولة جادة وحقيقية إننا نحاول نِفرح ونفرَّح كل اللي حوالينا.. نغير حاجات لو بسيطة في روتين يومنا عشان نحس براحة أكتر وسلام داخلي أكبر"، مشيرة إلى أنها تعتبرها "لعبة إنسانية" تحسن من الصفات الداخلية للأشخاص.

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