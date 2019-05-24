الامارات | إبداعات إماراتية تتألق في سحور «دبي للثقافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات إماراتية تتألق في سحور «دبي للثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت الإبداعات الإماراتية في السحور الرمضاني، الذي أقامته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، واستضافت فيه جمعاً من الإعلاميين من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، وسط أجواء رمضانية ساحرة، في خيمة المجلس - الوصل بدبي، بحضور مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، وعدد من مديري القطاعات وموظفي الهيئة، حيث طغت اللمسات الإبداعية المحلية بكل أناقة على المشهد، لتنثر سحراً خاصاً يفوح بعبق التراث الإماراتي، التي تجسد في كل التفاصيل.

تجربة إماراتية فريدة من نوعها عاشها الحضور، بدأت مع أضواء الفنانة الإماراتية علياء السند، مبدعة الرسم باستخدام الضوء، التي تألقت بما قدمته لتكون أول إماراتية تمارس هذا النوع من الفن بشكل احترافي.

واكتمل وهج سحور «دبي للثقافة» مع فرقة دبي الموسيقية، التي أثرت حفل السحور بما قدمته من فن أصيل، حيث عزفت سيمفونيات ساحرة على وقع العود والقانون، تهادت فيها الإيقاعات الخليجية بجمالها المعهود، وتألقت فيها الألحان الشرقية لتلامس الحواس، ما أضفى رونقاً خاصاً على المكان.

وحرصت «دبي للثقافة» على دعوة مختلف وسائل الإعلام لخلق حوار ثقافي إعلامي هادف يحقق رؤية الهيئة التي تركز على إبراز الوجه الحضاري لدبي، مدينة الثقافة والفن والإبداع، واعترافاً بدور الإعلام والإعلاميين في إثراء فكر ووعي المجتمع، وتوصيل رسائل مجتمعية إيجابية، إلى جانب ما يقومون به من دعم كبير لخطط وأهداف المؤسسات الحكومية والخاصة التي توافق رؤى الدولة.