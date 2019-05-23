خالد الصاوي يوجه رسالة رومانسية لزوجته: "أحلى حاجة في حياتي"

وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة شكر إلى زوجته "مي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، لوقوفها معه في أوقات الشدة.

وقال "الصاوي": "زوجتي أحلى حاجة في حياتي، أنا للأسف ضغطت عليها كتير، بس ربنا يقدرني وأعوضها على الفترة اللي كنت فيها منهمك في العمل، ومبلوع في ضغط الشغل، وعاوز أقول لها، ربنا يرحم والدتك".

واستطرد: "مراتي أصلها طيب، والدها وأنا بتقدملها قال لها: "أستحلفك بالله تخلي بالك منها ومن أسرتك".

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