"مستحيل أرجعله".. ديانا الخميس تعلن انفصالها عن أحمد جمال

أعلنت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، انفصالها عن الفنان أحمد جمال، نجم برنامج "Arab Idol"، بعد خطوبة استمرت لشهور منذ أن جرى خطبتهما في أكتوبر من العام الماضي.

وتداول خبر انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً بعدما حذف كلا منهما الآخر عبر حساباتهما الخاصة على "تويتر" و"إنستجرام".

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وعلقت ديانا: "انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله" وفقًا لما تداولته التقارير الفنية.

وكان المطرب أحمد جمال، أعلن خبر خطبته من ديانا خلال صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، مصحوبا بصور خطبتهما ومعلقا عليها: "جمهوري العزيز، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب".

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