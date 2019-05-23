يحافظ على القلب ويسهل الولادة.. فوائد التمر لصحة الإنسان

التمر أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية، وهي فاكهة صيفية تنتشر في الوطن العربي، وتعد جزءًا مهمًا من المائدة الرمضانية، كما أن الإفطار عليه في شهر الصوم سُنّة نبوية، والحكمة منها تعويض الجسم عن نقص السكريات والطاقة في الجسم، وتوفير طعام سهل وسريع الهضم والامتصاص لمعدة الصائم المتعبة.

وللتمر فوائد كثيرة لا تقتصر فقط على رمضان، ويقدم هُن فوائد التمر كالتالي.

الحفاظ على صحة القلب

تحافظ التمور على صحة القلب، نظراً لأنها غنية بالألياف، كما تساعد في الحفاظ على معدل ضرباته وتجعلها تحت السيطرة، وبالتالي تمنع خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

خفض ضغط الدم المرتفع

الماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان بالتمر يجعلان منه مخفضًا طبيعيًا، لضغط الدم المرتفع، لذا ينصح بتناول من 5-6 حبات تمر يوميا.

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التخفيف من آلام المفاصل

نظراً لخصائصه المضادة للالتهاب، يساعد التمر في التخفيف من آلام التهاب المفاصل الشائعة بكثرة خاصة في فصل الشتاء.

يسهل عملية الولادة

لأنه يحتوي على مادة تزيد انقباضات الرحم وتقلصاته، بما يزيد قوتها ويسهل عملية الولادة الطبيعية بما يحول دون بقاء المرأة ساعات طويلة في حالة الطلق، بالإضافة لقدرته على تغذية عضلة الرحم التي تقوم بإنجاز عظيم أثناء عملية الولادة، فمن المعروف أن الرطب تحتوي على نسبة عالية من السكر سهل الامتصاص.

تقوية البصر

يقوي البصر، ويحافظ على رطوبة العين؛ لأنه يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب.

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