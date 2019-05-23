لأول مرة.. مي حلمي تنشر فيديو لعقد قرانها: "متجوزناش في السر"

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، مقطع فيديو لأول مرة من عقد قرانها على المطرب الشاب نجم آرب آيدول محمد رشاد.

وأرفقت "مي" تعليقًا على مقطع الفيديو قائلةً: "ده اليوم إلي كان قبل الفرح بكتير ماخبتوش خالص بس كنا بنفكر عشان زهقنا من إلي كان حصل والقيل والقال، فعاوزين هدوء مش أكتر مافيش حاجه اسمها جواز سري ده الجواز أساسه الإشهار".

وتابعت: "كنا محتاجين وقت لينا أحنا زي أي شخص عادي زي أي عيله مش عاوزه دوشه عشان على الأقل مش أمنا ولا أبونا أخواتنا بعديها بأسبوع كنت زعلانه جدًا وكنت بعيط وقولت لرشاد لو ماعملتش فرح هحس بحاجه نقصاني، هسمع أي زفه في ودني هتزعلني وهتفكرني اني عدي عليا اليوم ده من غيرما أعمل فرح ودي الفرحة إلي أي واحده مابتنسهاش طول العمر".

وأردفت: "سكت وقالي احنا اتجوزنا خلاص دلوقتي انا عاوز افرحك عاوزه فرح ؟ قولتلو اه انا والناس الي بحبها بس افرح معاهم وعملنا احلي فرح في الدنيا عشان كنا في وسط الناس الي بنحبها ولبست احلي فساتين تاني والكل فرح ماكنتش هنزل الفيديو ده لانه ليا لحياتي".

وعن الإساءات والإنتقادات في حقهم أوضحت:" قررت اعمل ده وبعد فتره بعد ما كل الناس كتبت وقالت وعادت في يوم الصباحية، وبوصوا والحقو راحو فين وجمً منين وهما متجوزين امبارح .... لا غلطانين ماكنش امبارح بس انا بحب ارد برواقه وعلي مهلي بحبك عشان انت عوضتني عن كل كلمه وحرف اتقال غلط وادتني فرحه بعد حزن ".

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يذكر أن "مي" و"رشاد" فاجآ متابعيهما بإقامة حفل زفافهما، في 24 مارس الماضي، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء فقط.

وتألقت "مي" في حفل زفافها حيث ارتدت فستانا زفاف أبيض، دون أكتاف، مطرزا بورود مجسمة، بالإضافة إلى ارتدائها طرحة طويلة، فيما ارتدى العريس بدلة كلاسيكية، تشبه التي أطلَّ بها في جلسة تصوير زفافه "الملغي" على الإعلامية الشابة، منذ أشهر عدة.

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