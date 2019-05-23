ماريون كوتيار تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"

خطفت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار الأنظار إليها على السجادة الحمراء لعرض فيلم Matthias & Maxime المشارك بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، إذ حضرت بملابس مثيرة أظهرت منطقة الخصر على شورت، وحضر مخرج الفيلم جزافيي دولان وعدد من الضيوف.

تدور أحداث الفيلم في عام 1969، في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تلفزيوني سابق لمسلسل ينتمي إلى نوعية "الويسترن" أو الغرب الأميركي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

اقرا ايضاً:

أبرز طلالات كريستين ستيوارت على السجادة الحمراء

Advertisements

يركز الفيلم على سلسة جرائم القتل التي ارتكبتها عائلة "مانسون" في فترة الستينات من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأميركية شارون تايت التي تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حاملا في شهرها الثامن.

قد يهمك ايضاً:

بدء مهرجان "كان" السينمائي بعرض راقص ورائع وافتتاحه بفيلم "ismails ghost"

أبرز إطلالات كريستن سيتورات على السجادة الحمراء في عيدها الـ 29