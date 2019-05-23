في عيد ميلاده.. النص الحلو في حياة محمد رمضان

قدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، ويعد أحد أبرز الممثلين الشباب في الوطن العربي والأعلى أجرًا، محمد رمضان، انطلق في رحلته الشاقة إلى عالم الشهرة والفن، واستطاع بإصراره وعزيمته أن يتغلب على ظروفه الصعبة ويُثبت للعالم أجمع أنه يمتلك موهبة مميزة في التمثيل، أُطلق عليه"الأسطورة" نسبةً للمسلسل الذي شهد نجاحًا ساحقًا خلال عام 2016، واستطاع أن يقتحم عالم الغناء وقرّر تقديم نفسه بصفته نجم بوب ومؤدياً غنائياً، يقدّم محتوى مرئياً في صورة كليبات، وحفلات استعراضية ضخمة.

وتتزامن اليوم، 23 مايو، ذكرى ميلاد محمد رمضان الـ31، ويرصد "هُن" العنصر النسائي في حياته.

والدته

قال خلال استضافته في برنامج"سهرانين" مع النجم أمير كرارة خلال فبراير من العام الحالي، إن جملة ثقة في الله، الذي اشتهر بها تعود إلى والدته التي كان لها الفضل في اكتشاف موهبته وأن سر نجاحه على مدار حياته هو أنه لم يتمكن يومًا من رفض طلبًا لها مهما كانت صعوبته، بالإضافة لكونها قامت بغرس القيم والوازع الديني في شخصيته، ولتعليمه معاني الصبر على الابتلاء وحبه، " كانت دكتوري ورفيق رحلتي".

زوجته نسرين أبو النجا

قصة حب جمعته ونسرين أبو النجا، منذ أكثر من سبعة أعوام، حيث عقدا قرانهما في جو عائلي ودون حفل زفاف، في أواخر عام 2012، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، وقال عنها: "هي كل حياتي.. أمي وبنتي ومراتي وحبيبتي"، له منها ابنه علي، وكنز "آخر العنقود".

ولشدة حبه لها رفض دخولها عالم التمثيل والفن، حيث قال أثناء استضافته في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان، خلال عام 2015، إن البيت هو المسؤولية الكبيرة التي يجب أن تهتم به زوجته، وفي نفس الوقت يرفض أن يدخل بيته في عمله، يرى محمد رمضان أن الاستقرار الأسري الذي توفره له زوجته هو "رمانة ميزان" الإنسان الناجح.

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وذكرت نسرين إنها طيلة حياتها وهي تقدره وأُعجبت به على المستوى الفني والإنساني، وعندما اقتربت منه وجدت جوانبا أخرى في شخصيته جذبتها إليه أكبر.

وتمنت أن تكون وش السعد عليه دائمًا وأن توفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل.

وأثمر عن هذه الزيجة ولادة طفلين هما"علي وكنز".

شقيقته إيمان رمضان

صداقة قوية تجمع بين رمضان وشقيقته الصغرى إيمان التي دائمًا ما يصفها بالفيلسوفة، حيث كانت تسانده وتقف بجواره في بدايات حياته الفنية. وذكر:" كانت بتختارلي لبسي وأنا رايح المقابلات"، بالإضافة لكونها كاتمة أسراره منذ أن كانا صغيرين حتى قبل زواجه.

وذكرت إيمان:" كنا بنحرص دائمًا على حضور المسرحيات التي يقدمها منذ طفولته، الساعة كانت بتعدي وكإنك قدام نجم كبير".

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