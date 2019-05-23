بالصور| بـ"حضن" و"رسالة شكر".. أيمن بهجت قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وسط تواجد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، احتفل الشاعر أيمن بهجت بعيد ميلاد زوجته، مشاركًا متابعيه بصور من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وظهر "قمر" محتضنًا زوجته، التي أطلت بعباءة بيضاء مزينة بنقوش متعددة الألوان، وسط تواجد مجموعة كبير من المشاهير، أبرزهم منى زكي، ومحمد هنيدي، ومحمد حماقي وزوجته نهلة الحاجري، وكابتن أمير عبد الحميد، والمخرج رامي إمام.

وعلق الشاعر على صور حفل عيد ميلاد زوجته، قائلًا: "بشكر بجد كل حبايبنا وأصحابنا وإخواتنا اللي جم النهاردة ورمضان كريم علينا كلنا، وكل سنة وحرمنا المصون بخير وصحة وسلامة".

وتفاعل نشطاء موقع التغريدات الصغيرة مع تدوينة أيمن بهجت قمر، وسط عشرات التعليقات المهنئة له بمناسبة عيد ميلاد زوجته، أبرزها: "كل سنة وهى طيبة"، و"كل اللي حضرتك عازمهم محترمين وطيبين.. كل سنة وأنتم طيبين".

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يشار إلى أن الشاعر أيمن بهجت قمر، أعلن عن اعتذاره عن الفيلم الذي اتفق عليه مسبقا مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالممكلة العربية السعودية.

وغرد "قمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع تركي الشيخ، وتمنياتي ليهم بالتوفيق".

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