"شرب السوائل والابتعاد عن الحرارة" أبرز طرق علاج ضربة الشمس

مع تحذيرات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، قد يصاب الشخص بأعراض "ضربة الشمس" ما تؤدي إلى تغيرات عديدة للجسم بفعل تعرضه للحرارة الشديدة.

أبرز أعراض ضربة الشمس

- الصداع النابض

- الدوخة

- ارتفاع حرارة الجسم وجفاف البشرة واحمرارها

- ضعف و تشنج العضلات

- القيء والغثيان

- تسارع ضربات القلب

- صعوبة في البلع والتنفس

- الاضطرابات السلوكية

Advertisements

- الإغماء

- الشعور بالضعف العام

- ألام في العضلات

- التبول المتكرر

- تسارع ضربات القلب

كيف تتجنب الإصابة بضربة الشمس؟

"الوقاية خير من العلاج" فمع زيادة درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف يظل الشخص معرض دومًا للإصابة بضربة الشمس، لذا علينا الحفاظ على ترتيب الجسم دومًا ودرجة حرارة متوسطة بجانب تناول المياه والسوائل بشكل مستمر لتعويض فقدان السوائل في الجسم، وارتداء الملابس القطنية الواسعة والألوان الفاتحة لتقليل امتصاص الحرارة.

كيف يمكن علاج ضربة الشمس؟

وحسبما ذكرت "الموسوعة الطبية"، من أهم العلاجات السريعة لضربة الشمس، هي اللجوء لطبيب بشكل سريع مع شرب السوائل وارتداء ملابس قطنية وغمر الرأس في الماء أو اتخاذ حمام بارد، بجانب تناول أدوية لخفض الحرارة، حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي للشمس لتجنب التهابات وحروق الشمس.

​