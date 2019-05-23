الامارات | «سيدات القمر» العُمانية تفوز بـ «مان بوكر 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات القمر» العُمانية تفوز بـ «مان بوكر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، أول من أمس، بجائزة «مان بوكر الدولية» لعام 2019، عن روايتها «سيدات القمر»، التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث. والجائزة التي تمنح سنوياً وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (63.5 ألف دولار) تقدم لأفضل رواية تُرجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية ونشرت في المملكة المتحدة. وتتقاسم المؤلفة والمترجمة قيمة الجائزة معاً. ويُضاف إلى مبلغ الجائزة 1000 جنيه إسترليني تمنح لكل من وصل إلى القائمة القصيرة.

وتفوقت الحارثي (41 عاماً) على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبجانب الرواية الفائزة، أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبره، روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال، إضافة إلى الدراسات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.

وتعدّ هذه المرة الأولى - منذ إنشاء «مان بوكر الدولية» في 2005 - يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة.

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والحارثي (40 عاماً) هي أيضاً أول روائية عُمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية. وتروي «سيدات القمر» حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العُماني بعد الحقبة الاستعمارية.

وقال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت، إن جوخة الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عُمانية، وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.

أما المترجمة مارلين بوث فهي أكاديمية أميركية ترجمت أعمالاً كثيرة عن العربية.

وعن العمل الفائز، قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية، بيتاني هيوز: «هو عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء، ويستحق التأمل».

ونقل عنها موقع الجائزة: «جاءت الترجمة أيضاً دقيقة وثرية لغوياً لتمزج في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة». وتلقت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام 108 روايات كتبت بـ25 لغة مختلفة، واختارت 13 رواية فقط للقائمة الطويلة قبل أن تستقر على ست روايات فقط بالقائمة القصيرة.