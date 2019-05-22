بالصور| بأزياء فسفورية ومكياج.. دنيا بطمة تستمر في إثارة الجدل برمضان

استمرت حالة الجدل حول الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال شهر رمضان، بداية من إطلالتها "غير التقليدية" واعتمادها على مكياج "سموكي"، مرورًا بوصفها بكلمة بذيئة بموسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، وسط تفاعل متابعيها معها بين الدعم والانتقاد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

"هن" رصد أبرز المواقف المثيرة للانتقاد للفنانة المغربية خلال "الشهر الكريم"، خلال الفقرات التالية

أزياء فسفورية

في ليلة اليوم الأول من رمضان، فاجأت "دنيا" جمهورها بالظهور بعباءة طويلة بلون أخضر فسفوري، مزينة بنقوش متعددة الألوان حول منطقة الصدر، من توقيع دار أزياء مغربية، ما أثار انتقاد العديد من متابعيها، الرافضين لارتداء زِي "فاقع اللون" خلال شهر رمضان ومن أبرز التعليقات: "مانقدرش نلبس هذا اللون الفسفوري في رمضان إلا لو في البيت لوحدي".

ورغم تعرضها لانتقادات، إلا أنها أطلت مرة أخرى بقفطان يحمل اللون الأخضر فسفوري، ذو فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزين بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية.

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المكياج

على مدار رمضان، تتلقى الفنانة المغربية العديد من التعليقات المنتقدة لاعتمادها على مكياج "سموكي" خلال ظهورها في "شهر الصيام"، أبرزها: "ارحمي وجهك شوي من المكياج"، و"كفايا كونتورنج بقى".

خلال الساعات الماضية، ردت على الهجوم عليها، بصور لها، تُظهر عدم استخدامها أدوات تجميل، قائلة: "بخصوص البعض مصدعينا بغسلي وجهك من المكياج، كنقدم لكم صور بدون ولا نقطة مكياج، ومغسول بالصابون هههه فبليز نوضو غسلو وجهكم بالصابون نشوف إذا تحصلون على نفس النتيجه لا اعتقد.. لأن وجهي أبيض وأجمل من مستقبلكم بدون مكياج بلا متبردو على رأسكم بكلام تافه"، وأغلقت التعليقات.

دنيا بطمة، هى فنانة مغربية شهيرة، ونجلة الفنان حميد باطما، ومتزوجة من المنتج البحريني محمد الترك، والد الفنانة حلا ترك، ووصفتها لجنة تحكيم برنامج "أرب إيدل" لاكتشاف المواهب الغنائية بـ"الأميرة".

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