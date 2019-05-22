صابرين لبسمة وهبة: أنا مش محجبة.. وفتوى "الباروكة" غير حقيقية

نفت الفنانة صابرين، ما تردد حول اعتمادها على فتوى من أجل الظهور في الأعمال الفنية بـ "باروكة" كبديل عن الحجاب كي تظهر محتشمة، موضحة أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، حيث إنها لا ترى نفسها محجبة من الأساس.

وأضافت "صابرين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا مش محجبة ولو كنت عاملة شعري كنت قلعت اللي على راسي وورتهولك كده على الهواء دلوقتي".

وأشارت الفنانة إلى أنها تتعرض دائما للهجوم من قبل لجان إلكترونية مُخصصة لانتقادها فور إعلان مشاركتها في أي عمل فني، قائلة "الناس مش عاجبهم حاجة خالص".

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