نجمات خطفن الأنظار بإطلالاتهن الرائعة في مهرجان "كان" السينمائي

تسعي دائما نجمات العالم أن تظهر كل منهن مواكبة لأحدث خطوط الأزياء و الموضة، و خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحضور المهرجانات العالمية و الظهور علي الـ red carpet ، واليوم نرصد إطلالات النجمات اللاتي خطفن الانظار بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 باحدث الأزياء و ذلك الي جانب مع عارضات الازياء اللاتي قدمن التصميمات علي منصات العرض.

تأتي في المقدمة النجمة الشهيرة بينلوبي كروز التي ظهرت بأحدي الفعاليات بمهرجان كان السينمائي الـ 72 بفستان من تصميم Chanel ، و كان اختيارها لواحد من ارقي التصميمات من المجموعة الاخيرة للدار ، كذلك اختارت النجمة و السوبر موديل بيلا حديد احدي تصميمات دار أزياء " Dior خريف شتاء 2018-2019 وذلك لتحضر بها احدي فعاليات المهرجان، وحرصا من النجمة جوليان مور علي اتباع احدث خطوط الموضة فتبحث دائما علي اتباع احدث خطوط الموضة ، فاختارت أن تظهر بأحدي الفعاليات بتصميم " Louis Vuitton "، بينما ظهرت بإطلالة أخرى، بأحدث تصميمات لدار " Givenchy " .

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وتضم قائمة النجمات اللاتي اخترن تصميمات ملابسهن من منصات عرض أهم دور الأزياء للسجادة الحمراء لهذا العام و نقلها لفعاليات مهرجان كان السينمائي الـ72 كل من النجمة الايرانية جلشيفته فراهاني التى ظهرت بفستان من " Givenchy " ، و النجمة آل فانينج التي فضلت الظهور بأحدي تصميمات " Valentino " ، كذلك مارينا فوا التي ظهرت بتصميم حمل إمضاء دار أزياء " Louis Vuitton " ، بينما ظهر النجمة و السوبر موديل كارولين دوماجريه باحدث تصميمات لـ " Chanel " ، في حين فضلت إيفا هيرزيجوفا تصميم دار أزياء Dior ، اما النجمة هيلان ميران فظهرت بأحدي ارقي و احدث تصميمات اللبناني إيلي صعب.

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