مهرجان كان في اليوم الثامن .. من الأجمل على السجادة الحمراء

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - في اليوم الثامن من فعاليات مهرجان كان 2019، شاهدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات اللافتة والمتنوعة، والتي اختارتها النجمات العالميات من كبرى دور الأزياء العالمية، وبعضها بدا غايةً في الجمال والأناقة، وبعضها الآخر كان سيّئًا ودون التوقعات، وإليكِ بالصور بعض أبرز اطلالات اليوم الثامن من مهرجان كان.
مارغوت روبي تخيّب الآمال في اطلالة من شانيل:
النجمة الشقراء الجميلة “مارغو روبي” Margot Robbie خيّبت آمالنا مساء أمس باطلالتها التي حملت توقيع دار “شانيل” Chanel، والتي كانت عبارة عن فستان قصير من الترتر البراق باللون الأبيض، ومن تحته بنطلون أسود من الترتر أيضًا، وقد أكملت اللوك بعقد تشوكر على الرقبة، وصندل بكعب عالٍ، وقد بدا اللوك بشكل عام غير أنيق وقديم.
سونام كابور تخطف الأنظار ببدلة من رالف أند رسو:
أما نجمة بوليوود “سونام كابور” Sonam Kapoor فقد خطفت جميع الأنظار باطلالتها التي اختارتها من دار “رالف أند روسو” Ralph&Russo والتي كانت عبارة عن بدلة باللون الأبيض مؤلفة من جاكيت بليزر له ذيل طويل من الخلف، وبنطلون بقصة أرجل ضيقة، وقد زينت اللوك بعقد فاخر مرصع بأحجار باللون الأخضر من “شوبارد” Chopard وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض.
ساره سمبايو مثل الأميرات في فستان من جورج حبيقة:
عارضة الأزياء السمراء الجميلة “ساره سمبايو” Sara Sampaio بدت مثل الأميرات على سجادة كان الحمراء، في الفستان ذي اللون التفاحي الذي اختارته من دار “جورج حبيقة” Georges Hobeika بقصة مكشوفة الأكتاف، وتنورة كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد أكملت الاطلالة بمجوهرات فاخرة من “بوشرون” Boucheron.
إيل فانينغ في اطلالة مستوحاة من الخمسينيات من ديور:
النجمة الشابة “إيل فانينغ” Elle Fanning اختارت اطلالة مختلفة ومبتكرة على السجادة الحمراء، استوحتها من حقبة الخمسينيات واختارتها من “ديور” Dior، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي من التول باللون الأزرق الداكن، نسقت معها قميصًا من الأورغانزا مزينًا بربطة على الرقبة، وأكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ وقبعة كبيرة لافتة.
شاهدي أبرز اطلالات اليوم الثامن من مهرجان كان 2019، واختاري النجمة الأكثر أناقةً برأيِك.
تابعي أيضاً:
مهرجان كان 2019 فساتين سهرة بيضاء خطفت الأنظار
أجمل إطلالات النجمات في مهرجان كان بتوقيع مصممي أزياء عرب
فستان بيلا حديد يشعل سجادة مهرجان "كان"
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان كان في اليوم الثامن .. من الأجمل على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.