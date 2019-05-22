قفاطين ملونة لإطلالة حيوية في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً -

في شهر رمضان، تصبح خيارات ملابس المرأة العربية محصورة بين الفساتين المحتشمة، العبايات والقفاطين. ولأن الموضة هذا العام متوجّهة أكثر نحو القفاطين الأنيقة، اختاري للشهر الفضيل أجمل الإطلالات من خلال اقتناء قطعة أو أكثر من القفاطين الملوّنة التي تجمع بين الحشمة والعصرية، والتي تضفي عليك الحيوية المثالية.

ولكي نسهّل عليك الأمور، انتقت لك الخليج 365 لشهر رمضان 2019 مجموعة مميزة وأنيقة من القفاطين الملوّنة التي يمكنك أن تختاري منها الأنسب إلى ذوقك ولما يليق بك.

قفطان من LEEM

قفطان من LEEM

اختاري هذا القفطان البسيط بتصميمه والراقي بقماشه الحريري وأكمامه الواسعة ولونه المخطط بالأحمر والأبيض، لارتدائه خلال السهرات العائلية في شهر رمضان. اعتمدي هذا القفطان إذا كنت من صاحبات الأكتاف والأيادي الممتلئة؛ ذلك لأنه يغطيها من خلال أكمامه الواسعة، واعتمدي معه سلسلة عنق ناعمة مع حجر من الماس.

قفطان من By Haneen

قفطان من By Haneen

ما رأيك باعتماد هذا القفطان الفاخر لسهراتك خلال شهر رمضان؟ فهو، وبلونه الأحمر الخمري الراقي وأكمامه الشفافة المزخرفة بأروع الأحجار، سيضفي على إطلالتك سحراً لا متناهياً.

ننصحك بأن تعتمدي معه أكسسوارات غير مبالغ فيها مثل حزام على الخصر وحذاء بكعب باللّون الأسود أو البيح.

قفطان من Lady Vogue

قفطان من Lady Vogue



هذا القفطان العصري باللون الأخضر الزيتي والمزخرف بالأحجار الناعمة مناسب جداً لأوقات النهار ومريح إذا ما أردت الذهاب للتسوّق. فهو ومن خلال قماشه الناعم لا يشعرك بحرارة الطقس خلال شهر رمضان.

يمكنك أن تنسيقه مع حذاء سنيكيرز أو باليرينا وعصبة رأس لإطلالة كاجوال مواكبة لأكثر صيحات الموضة.

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قفطان من After Twelve

قفطان من After Twelve

لا تترددي في اختيار هذا القفطان الملون إذا ما كنت من عاشقات الإطلالة المينيمالية، الراقية ببساطتها. فهو مصمم من قماش اللينين القطني الذي لا يشعرك بالحرّ.

هذا القفطان يليق بشتى أشكال الأجسام، ويمكنك اعتماده مع صندل مفتوح باللون الفضي أو الذهبي الباهت لإطلالة صيفية منعشة أثناء شهر رمضان.

قفطان من Shalky

قفطان من Shalky

يعدّ اللون الأصفر من أكثر الألوان رواجاً لموسم ربيع وصيف 2019، فهو يضفي انتعاشاً ورونقاً متألّقاً على الإطلالة.

اختاري واحداً من هذين القفطانين الملوّنين باللون الأصفر إذا ما كنت مدعوّة إلى سهرة راقية خلال شهر رمضان. ومن الجدير التنويه إلى أنه مناسب جداً لصاحبات البشرة الحنطية أو السمراء.