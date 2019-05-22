ما هو السر وراء اختيار النجمات هذا الحذاء؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - حصل حذاء بالنسياغا Balenciaga الرياضي، والذي يعرف باسم Balenciaga Triple S، على إعجاب الكثيرات من النجمات والفاشينيستات. وقد رأينا حذاء Balenciaga Triple S يجتاح إطلالات السيدات في جلسات التصوير، ولفت الأنظار لدى مواقع التواصل الخاصة بالفاشينيستات والمشاهير العربيات والغربيات على حد سواء، بالأخص عندما يتعلّق الأمر بإطلالات الشارع وأحذية النجمات.
هذا الحذاء الرياضي الضخم الأكثر طلبًا -والذي عاد إلى ساحة الموضة العالمية منذ العام المنصرم- مصنوع نسبيًا من الجلد، ويتمتع بنعل ثلاثي؛ أي بثلاث طبقات من الكعب، مما يجعله ثقيلًا بعض الشيء ولكن مع بطانة مريحة من الداخل.
أبرز النجمات والفاشينيستات عاشقات Balenciaga Triple S
- نسّقت مدوّنة الموضة «دانا حوراني» Dana Hourani إطلالتها الأنيقة على انستقرام بملابس باللون الأسود مع حذاء Balenciaga Triple S أبيض، جامعةً بذلك بين الفخامة والأسلوب الرياضي العصري والمريح.
- واختارت النجمة «إلسا هوسك» Elsa Hosk، نجمة الموضة في «فيكتوريا سيكريت»، زوجًا من أحذية Balenciaga Triple S البيضاء؛ لعرضها خلال أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر.. لقد قاموا بالتوازن بين خندقها الراقي والفرق الرمادية.
- ويعد Triple S أيضًا حذاءً مثاليًا للمناسبات غير الرسمية، مثل أيام السفر. وقد رصدت المغنية «ريتا أورا» Rita Ora في LAX في زوج من حذاء Balenciaga Triple S باللون الأسود، والذي تم تنسيقه مع ملابسها الداكنة المريحة للسفر.
- كما تعدّ العارضة «بيلا حديد» Bella Hadid من أبرز عاشقات حذاء بالنسياغا الرياضي Balenciaga Triple S، فرصدناها منسقةً إياه مع إطلالة شارع كاجوال بالجينز والتوب.
طرق تنسيق حذاء Balenciaga Triple S مع الملابس:
- قومي بتنسيق حذاء Balenciaga Triple S مع تنورة طويلة فضفاضة لإطلالة مريحة ومختلفة.
- إذا كان الطقس باردًا، نسّقي حذاء Balenciaga Triple S مع سروال وتوب، فوقها جاكيت واسع oversized مستوحى من ثمانينات القرن الماضي.
- نظرًا لضخامة مظهر حذاء Balenciaga Triple S، ننصحك بعدم اعتماده مع الكثير من طبقات الملابس، حيث إنه من الأفضل دائمًا اختيار ملابس بسيطة للظهور بإطلالة غير معقّدة.
- يمكنكِ اعتماد هذا الحذاء مع توب وجينز لإطلالة كاجوال مريحة في فترات النهار.
- ولإطلالة semi-casual، نسقي حذاء Balenciaga Triple S مع ملابس أنيقة؛ مثل ارتدائه مع قميص من الشيفون وسروال من القماش ذي قَصّة مستقيمة.
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