ما سر اختيار مدونة الموضة المحجبة لينا أسعد للون الأبيض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 05:48 مساءً - لكل مدونة طابعها وذوقها الخاص الذي تتميز به عن غيرها من البلوجرز، والذي يعكس الكثير من مزاجها وشخصيتها، كالفاشينيتسا لينا أسعد التي تعتمد على اللوك المخملي بالألوان الهادئة بشكل كبير.

مدونات الموضة المحجبات ماذا يرتدين أثناء السفر؟



ولكننا بالفترة الاخيرة قد لاحظنا مدى تركيزها أكثر على اللون الأبيض الناصع، وأصبح جزءًا أساسيًّا من غالبية اطلالاتها، لدرجة أننا قد شاهدنا الكثير من الستايلات المختلفة تعتمد اللون الأبيض فقط.

كيف نسقت الفاشينيستات المحجبات البناطيل الشتوية؟



فإذا كنتِ من عشاق هذا اللون، أو تميلين إلى اعتماد صيحات عصرية باللون الأبيض، بخاصة وأنه دارج بشكل كبير هذا العام، فليس هناك أفضل من اطلالات لينا الأسعد، وإليكِ التفاصيل:

Advertisements



الجمبسوت الأبيض لاطلالة حيادية من الطراز الأول

لينا أسعد بجمبسوت أبيض





اعتمدت المدونة العالمية لينا أسعد جمبسوت بسيطًا وهادئًا جدًّا للمحجبات، مع بنطلون واسع، وأكمام بعقدة مميزة، نسقت معه حجابًا نود رو، وحذاءً من الدرجة نفسها، وشنطة الخوص لاطلالة صيفية بسيطة وناعمة، وتدرجًا بسيطًا جدًّا من ألوان المخمل.



البلوزة البيضاء مع الجينز

تنسيقات مختلفة باللون الأبيض من لينا أسعد





من أسهل الاطلالات التي يمكنكِ اعتمادها مع الجينز عالي الخصر أو الـ Mom Jeans الواسع، لاطلالة محتشمة أكثر، كالبلوزة المثقبة من لينا أسعد، مع الجينز الواسع، اعتمديها كاطلالة نهارية سريعة وبسيطة، نسقيها مع السنيكرز، أو الحذاء الأرضي.



البناطيل البيضاء الواسعة للمسة عصرية

البناطيل البيضاء الواسعة من لينا أسعد





للصبايا طويلات القامة، وكذلك الكيرفي، يمكن اختيار البنطلون الأبيض لاطلالة متناغمة مع الصيف بشكل كبير، لفتنا طريقة تنسيق لينا للبنطلون مع القميص النود برباط جانبي، وحجاب مخملي هادئ، لاطلالة تبعث الهدوء لكل من يراكِ.



البليزر الأبيض لا غنًى عنه هذا الصيف

لينا أسعد بالبليزر الأبيض



إن كنتِ تبحثين عن اطلالات أكثر عصرية، فالبليزر الابيض من لينا الأسعد سيكون أحد خياراتكِ الأساسية التي ننصحكِ باعتمادها بأسلوب جذاب، كتنسيقه مثلًا مع التوب الأبيض والجينز الواسع عالي الخصر، وشوز نود بكعب سميك، هذا اللوك مناسب لكل الصبايا ويجعلكِ تبدين أكثر رشاقة.

للمحجبات.. إطلالات مخملية من وحي الفاشينيستا لينا أسعد

موديلات المعاطف الجلد.. قطعة أنيقة بخزانة الفاشينيستات المحجبات

طريقة تنسيق العبايات المفتوحة من وحي مدونات انستقرام