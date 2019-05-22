مجموعة حقائب علاء الدين.. إضافة جديدة إلى خزانة عاشقات ديزني!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع التقدّم في العمر، تداهمنا ذكريات الطفولة الجميلة، التي تذكرنا بأجمل مرحلة عمرية، خالية من المسؤولية، ومليئة باللّعب والمرح، وعندما نتحدّث عن الطفولة، لا يمكننا أن نتوانى عن ذكر الرّسوم الكرتونية المحبوبة للشّركة الشّهيرة ديزني، ولحسن الحظ، تحرص ديزني على تذكيرنا دائمًا، بشخصياتها الشّهيرة، وذلك بإعادة إطلاقها على شكل أفلام سينمائية موسيقية، وفي المقابل تسعى العلامة التجارية، إلى إنتاج خطوط، تكريمًا لهذه الشخصيات.
ومع قرب إطلاق النسخة السّينمائية من كرتون علاء الدين، قامت علامة دانييل نيكول، بإطلاق تشكيلة من حقائب اليد، حملت اسم "Aladdin x Danielle Nicole".
وسبق أنْ قامت نيكول بإضافة بعض شخصيات ديزني الكلاسيكية إلى حقائبها، باستخدام الرّموز مثل تينكربيل، مولان، وميني ماوس، وقامت الآن المصمّمة بإطلاق مجموعة من حقائب اليد الفاخرة، المستوحاة من علاء الدين.
وتتألّف المجموعة من 4 أنماط وتصاميم مختلفة للحقائب، تعكس الشّخصيات في فيلم الرّسوم المتحرّكة الأصلي.
وتشمل الحقائب طبعات البساط السّحريّ، علاء الدين وياسمين فوق البساط، رسمة جميلة لياسمين، بالإضافة إلى الكثير من اللّمعان، وحتى حقيبة مخصّصة بالكامل على شكل البساط السّحريّ.
المجموعة موجودة بالفعل على الموقع الإلكترونيّ للعلامة، وفي متجر ديزني، وتتراوح أسعار قطعها بين 58 دولارًا، و 138 دولارًا.
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