الامارات | نشرت على "انستغرام".. محمد بن راشد يطالع "الإمارات اليوم"

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرت على "انستغرام".. محمد بن راشد يطالع "الإمارات اليوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مايو 2019 صورة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حساب سموه على «إنستغرام» وهو يطالع عدد أمس من صحيفة «الإمارات اليوم». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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