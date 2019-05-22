الامارات | 100 مليون مشاهدة لـ 15 حلقة من «قلبي اطمأن»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون مشاهدة لـ 15 حلقة من «قلبي اطمأن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائمون على برنامج قلبي اطمأن، أن الحلقات الـ15 الأولى من الموسم الثاني، نجحت في استقطاب مشاهدات تجاوزت 100 مليون، مشيرين إلى تجاوز عدد المشتركين في قناة البرنامج على «يوتيوب» مليون مشترك.

ويحظى البرنامج الخيري الإنساني، الذي يعرض عبر شاشتي «أبوظبي» و«mbc1» بتفاعل لافت، ومطالبات من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بأن يكون على مدار العام، ليجوب كل البلاد بحثاً عن المحتاجين، لتمكينهم وحل مشكلاتهم، حسب بيان من القائمين على البرنامج تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه.

ويسعى «قلبي اطمأن» إلى حلّ مشكلات بالجملة، بعيداً عن أعين الكاميرات، وطوال الفترة الماضية وهو يسعى إلى التواصل والتفاعل مع حالات عدة، بهدف تأمين حل مناسب لهذه الحالة أو تلك. ويتطلع فريق العمل إلى التأكيد على ديمومة البرنامج، الهادف إلى الإسهام في تغيير حياة الناس، من خلال مساعدتهم النوعية في حل مشكلاتهم الأساسية.

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وأشار البيان إلى أن «فريق عمل قلبي اطمأن و(غيث) حرصا على أن تستمر حالة العطاء وتأمين الحلول للحالات المحتاجة، من خلال حوار يتضمن تأكيد أهمية أن تختار الحالة ما تريد من حل، ترى أنه يؤمن لها مصدر دخل، وحل لمشكلات مالية، ودائماً يترك (غيث) الحالة لاختيار مشروعها، أو وضع مشروع مناسب وفقاً لحرفة الحالة، وفوق ذلك كله، العطاء المباشر عبر المبالغ التي يباغت بها الحالة».

يشار إلى أن الحلقة الـ15 من «قلبي اطمأن» حطت في مصر، عبر حالة «محمد صالح، الذي يعاني أمراضاً عدة، تبدأ مع (كهرباء زيادة في المخ)، ولا تنتهي مع السكر والضغط، مروراً بالكلى، والذي كان في منتهى البساطة والتلقائية في حديثه مع (غيث)، وهو يعرض فكرة المساعدة والحل، إذ لا يريد بيتاً ولا سيارة ولا هاتفاً ذكياً، ولا إنترنت ينقله إلى كل العالم، أو يضع العالم بين يديه.. إنه الأصيل البسيط المتعفف الباحث عن خلاص من الوجع، بلا طمع».

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مليون مشترك في قناة البرنامج على «يوتيوب».