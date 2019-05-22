عبايات سوداء مطرزة وأسرار تنسيقها لإطلالة عيد فطر مميَّزة

ابتكرت أشهر الماركات تشكيلة فاخرة من العبايات السوداء المطرزة ضمن مجموعات 2019، نستعرضها لكِ في 11 موديل لتكون بمثابة الدليل لتستوحي منها إطلالة عيد الفطر المبارك.

طرق تنسيق العباية السوداء:

- جربي تنسيق العباية السوداء مع فستان أبيض طويل على غرار عارضات داج كولكشن Daj Collection وموزان Mauzan لتحصلي على إطلالة مونوكروم تواكبي بها آخر صيحات الموضة العالمية، وتممي اللوك بحقيبة Tote برغندية وحذاء من نفس اللون.

- وجهي خيارك نحو العبايات المحبوكة بالتطريز الناعم لتجعلك محط الأنظار في مناسبات عيد الفطر، واحرصي على تنسيقها مع فساتين سوداء طويلة لإطلالة كلاسيكية فخمة، تجدين تصاميم شديدة الفخامة لدى KM Collection وعفة الدباغ Effa fashion.

- من أجمل التصاميم التي لفتتنا هذا الموسم العبايات المقفلة من الأمام والمستوحاة من ستايل الكاب التي تألقت بها عارضات ماركة كنزي Kanzi، ننصحك بتنسيقها مع كلاتش بتطريزات من نفس لون تطريز العباية، وارتدي أقراطا متدلية.

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- بخلاف الأحذية الـPointy ننصحك بانتعال الصنادل المصممة بلون الجلد Nude Sandals لتطيلي من قامتك.

- أما عن الطرحات فيفضل أن تكون باللون الأسود أو الأبيض أو نغمات البيج الفاتحة، وبشكل عام هذا يعتمد بالأساس على لون التطريز الذي يزين العباية.

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