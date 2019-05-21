من غيرة الأزواج إلى ارتداء الحجاب.. محطات في حياة سهير البابلي

إنها بكيزة هانم الدرملي، أرملة العشماوي في مسلسل "بكيزة وزغلول"، وسكينة، شقيقة ريا في مسرحية "ريا وسكينة"، والأستاذ عفت الشربيني، في مسرحية "مدرسة المشاغبين، فبكل هذه الأدوار امتعتنا الفنانة سهير البابلي ورسمت البهجة على وجوه الكثيرين.

يرصد "هُن" مواقف ومحطات من حياة سهير البابلي على المستويين الشخصي والفني خلال التقرير التالي:

أزواجها

بدأت حياتها الزوجية مع رجل الأعمال محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري، والذي خيرها بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، ولكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه.

فنان شهير يعلن إسلامه ليتزوجها

وتزوجت بعدها المطرب والملحن منير مراد، الذى أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه.

وبعد الانفصال تزوجت من الجواهرجى أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل، الذي انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

Advertisements

الشعراوي وارتدائها الحجاب

فاجأت "سهير" الجميع وأعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب واعتبرت الرقص الشرقي حراما، خلال عام 1992، وكشفت خلال برنامج "العاشرة مساء" للإعلامي وائل الإبراشي، أثناء ظهورها معه في عام 2017، أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي كان صاحب الفضل في ارتدائها الحجاب، مؤكدةً أنه لم يطلب منها اعتزال الفن وإنما نصحها بضرورة أداء الأدوار المناسبة.

وقررت ارتداء الحجاب بعد أن فاجأتها ابنتها في أحد الأيام، وهي تزورها في المسرح مفاجأة إياها بارتدائها الحجاب، فقامت بالدعاء "عقبالي يارب" وذبح عجل ابتهاجا بحجابها.

العودة للفن

بعد انقطاع دام لسنوات عدة فاجأت سهير جمهورها بعودتها للفن مجددًا من خلال مسلسل "قلب حبيبة" خلال عام 2005، وبررت حينها قرار رجوعها بأنها استشارت العديد من الشيوخ الجديرين بالفتوى.

ووضعت شروطا عدة بعد عودتها للعمل الفني، ومنها: "الحفاظ على الالتزام وعدم تقديم فن يسيء لها بالإضافة لعدم سلامها على الرجال أو الاحتكاك بهم، و عدم ارتدائها ملابس عارية أو مخالفة للزي الإسلامي الشرعي".

تعرضها لوعكة صحية

أعلن المخرج عمر زهران، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن دخولها إلى المستشفى دون توضيح الحالة الصحية الخاصة بها مكتفيًا بالدعاء لها، وزارتها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، في منزلها، للاطمئنان علي حالتها الصحية، بعد مغادرتها للمستشفي عقب إجرائها عددا من الفحوصات الطبية.

​