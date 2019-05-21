نقدم لك، اليوم، طريقة عمل الكبيبة السوري، وهي تعتبر من المقبلات التي يفضلها الكثير. المكونات 250 جرام برغل 1/8 كيلو لحمه مفرومة ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة، حسب الرغبة لحمه مفرومة معصجة طريقة التحضير Advertisements ينقع البرغل لمدة ساعتين وأكثر فى ماء دافيء، ويفضل تغير الماء كل نصف ساعة. يصفى البرغل من الماء جيدا. في الكبة يوضع البرغل واللحمه المفرومة، وباقي المكونات ويفرم جيدا. يترك المزيج في الثلاجة، لمدة 10 دقائق. يشكل مزيج البرغل على هيئة كرة مفرغة، يوضع بداخلها قطعة من اللحمة المفرومة. تقفل الكرة جيدا، حتى انتهاء الكمية، وتدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة 10 دقائق. يجهز زيت غزير ويسخن جيدا ثم تقلى فيها كرات اللحم، وتقدم ساخمه بجانب الأكلات. ​

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