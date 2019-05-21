التقرير النصفي ل"القومي للمرأة"لدراما رمضان: تراجع نسب العنف ضد المرأة واستخدام الألفاظ الخادشة

حصل "هن" على نسخة من التقرير النصفي للجنة الإعلامية التابعة للمجلس القومي للمرأة لرصد دراما رمضان، من أجل الخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الاعلامي لرمضان 2019.

وبدأت اللجنة الإعلامية تحت إشراف سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس، في فعاليات الرصد بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة.

وأجرت اللجنة حصرًا شاملًا للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي جرى عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 25 مسلسلا وهي: كلبش 3- بدل الحدوتة ثلاثة – شقة فيصل– زلزال – حكايتي – ولد الغلابة – قابيل – بركة – لمس أكتاف- هوجان- علامة استفهام – أبو جبل – لآخر نفس – فكرة بمليون جنيه – البرنسيسة بيسة – طلقة حظ – قمر هادئ- ابن أصول- سوبر ميرو – الواد سيد الشحات – زي الشمس – حدوتة مرة – الزوجة 18 – زودياك – مملكة الغجر، والمذاعة على العديد من القنوات ومنها: "سي بي سي - الحياة - النهار ON E - dmc - MBC - أبو ظبي – النيل للدراما".

وصممت اللجنة استمارة تحليل للمضمون، أعدها العديد من خبراء الإعلام ومنهم الدكتورة منى الحديدي، والدكتور سامي الشريف، والدكتورة نادية النشار، والدكتورة نعايم سعد زغلول، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ريهام يحيي، والدكتورة لبنى خيري، ومنى نشأت، وسعد عباس، وعصمت قاسم، وهدى رشوان، وهبة باشا، ووسام العوام، وسيد الحراني.

8 أعمال درامية لبطولات نسائية:

وجاء إجمالي الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 8 أعمال درامية (حكايتي- لآخر نفس – زي الشمس – حدوتة مرة – مملكة الغجر – سوبر ميرو – بدل الحدوتة ثلاثة – البرنسيسة بيسة) من حيث صورة المرأة القوية مسلسل حكايتي وإن كان تضمن بعض مشاهد العنف ضد المرأة في بدايته، إلا أن المرأة أصبحت إيجابية لا تستسلم للظروف مهما كان قهر المجتمع من حولها.

أما عن أسوأ مسلسل فهو "البرنسيسة بيسة" و"حدوتة مرة"، من حيث الألفاظ البذيئة والملابس غير اللائقة، وكثرة تعاطي المخدرات.

كما جرى تشكيل فرق بحثية مكونة من 195 طالبا وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

والوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد و المجتمع المحيط من الدراما المعروضة لهذا العام، ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة .

تراجع نسب التجاوزات في العنف ضد المرأة واستخدام الألفاظ الخادشة

وكشفت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لمنتصف شهر رمضان لعام 2019، تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة في استخدام الألفاظ الخادشة أو في إظهار الصور السلبية للمرأة، والالتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وكذلك في الإعلانات والبرامج.

وجاءت تجاوزات في استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير في مسلسلات حدوتة مرة، فكرة بمليون جنية، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، علامة استفهام، شقة فيصل، الزوجة 18، ولد الغلابة.

كما ظهرت قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي مقارنة بالعام الماضي، في مسلسلات الزوجة 18 وابن الأصول وولد الغلابة وشقة فيصل.

وانتقد التقرير ظهور المخدرات والتدخين بين النساء وذلك في مسلسلات زي الشمس، حكايتي، قمر هادئ، قابيل، شقة فيصل، علامة استفهام، لآخر نفس، حدوتة مرة، كما ظهر الإدمان من قبل السيدات في مسلسل لمس أكتاف.

واشاد التقرير باهتمام المسلسلات بمرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة ، كما اهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف ، وظهر المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الاقتصادي المرتفع هذا العام.

كما ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي مثل مسلسل ابن أصول، قمر هادئ، الزوجة 18، البرنسيسة بيسة، مملكة الغجر.

وتصدرت قضية العنف الأسري العديد من المسلسلات مثل الطريقة الوحشية التي استخدمها الأب ضد ابنته في مسلسل زلزال وكانت عبارة عن عملية صفع على الوجه تكرر لعدد ٣ مرات صفعات عنف غير مقبول، وانها دعوة صريحة لاستخدام الاسر تلك الطريقة في تربية ابنائها ، كما ظهر أيضا العنف الأسري في مسلسل حدوتة مرة وإهانة الأم لابنتها خاصة عند ذهابها لكي تتعلم وكذلك مسلسل حكايتي وتحكم الأخ غير الشقيق بحياة أخته على الرغم من تواجد والديها وكذلك مسلسل ولد الغلابة وقتل الأخ لأخته لزوجها بالرجل الذي تحبه .

اشادة باتاحة DMCمسلسل زلزال بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية

ظهرت المرأة ذات الإعاقة شخصيات ضمن دراما رمضان في المسلسلات لتأتي بعضها بشكل سلبية والبعض الاخر إيجابي في مسلسل كلبش 3 وكانت نوع الإعاقة حركية لشخصية الأم وظهرت بشكل إيجابي مسلسل مملكة العجز لشخصيتين احداهما إعاقة بصرية والأخرى حركية لكبار السن بشكل إيجابي.وأتاحت قناة DMC مسلسل زلزال بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية.

ابرز المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة

مسلسل قمر هادئ :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 19 مخالفة أبرزها المشاكل بين الزوج و الزوجة التي وصلت للعنف المادي , حيث قام بطل المسلسل باجهاض زوجته فور علمه بانها حامل في طفل جديد ، والطفلة التي قامت بخنق كلبها حتى الموت نتيجة للعنف المعنوي الذي تتعرض له ، كذلك تكررت مشاهد التدخين خاصة من جانب الأم أمام ابنتها ، بينما يظهر نموذج إيجابى آخر فى المسلسل نجد المرأة تشجع ابنتها وتطمئن عليها باستمرار على الرغم من انشغالها .

مسلسل الزوجة 18 :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ومخالفة للكود الاعلامي 25مخالفة تمثلت أغلبها في تعدد الزوجات واستسلام المرأة لحبها للرجل وضعفها على الرغم من علمها بزواجه بأكثر من مرة ، الأمر الذي يصل إلى تدابير المكائد والمؤمرات ضد الزوجات الأخريات ومن أبرز المخالفات استخدم المأذون الالفاظ والنظرات غير اللائقه فى وصف العروسه ومقارنتها بالاخرى "جامدة" "احسن من اللى قبلها" " اللى تحت احلى من دي" ، والألفاظ الخادشة للحياء مثل الايحاءات الجنسية من احدى مطلقات حسن الرداد لهيدي كرم بقولها " و بعد ماخد المقاسات ؟ هيدي : رمى اليمين طبعا " .

مسلسل حكايتي :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ومخالفة للكود الاعلامي 13مخالفة ظهرت البطلة كرمز للفتاة التي تحاول الوقوف ضد ما تتعرض له من ضغوط عائلية والهروب من الزواج بالاكراه كذلك محاولة تحقيق طموحها وإثبات نفسها على الرغم من استغلال صاحبة العمل لها ، وتمثلت أهم القضايا في المسلسل في قضية العنف التي ظهرت من جانب الأخ غير الشقيق ، والعمَ ، والحبيب ، وربة عملها ، كما حمل المسلسل العديد من الألفاظ غير اللائقة في مخاطبة المرأة مثل مالكو واقفين قدامي زي النسوان كده ليه ، معندناش حريم بتشتغل ، اللي مستحكمش في بنته ميتصنفش من صنف الرجالة .

مسلسل طلقة حظ :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 15مخالفة تمثلت أغلبها في العنف المعنوي بين السيدات بعضهن البعض في المسلسل أو الذي تعرض له أخوات البطل سواء من الأفراد المحيطين بهن أو الزوج وكان أبرزهم معايرة الزوج لزوجته لعدم قدرتها على الانجاب بأنها مثل الثلاجة التالفة ، والأخت التي تسعى إلى اجتذاب الشباب للزواج أو الأخت البخيلة ، أما عن طريقة التعامل والملابس جاءت مناسبة للمستوى المعيشي المتوسط للأفراد .

فكرة بمليون جنيه :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 18مخالفة تمثلت أغلبها في الايحاءات الجنسية والعنف المادي والمعنوي من جانب البطل لأخته وزوجته على الرغم من القالب الكوميدي للمسلسل الأمر الذي وصل بالبطل لضرب أخته واستخدام ألفاظ سوقية لإهانتها وكذلك ضرب أخت زوجته في ليلة زفافه ، كما وجدت مشاهد عنف مادي ومعنوي بين المرأة والمرأة مثل خناقة الحماة مع زوجة الابن وأختها وضربها لهما .

مسلسل زي الشمس :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 21 مخالفة ، على الرغم من وجود النموذج الايجابي المتمثل في الاخت المساندة لوالدتها وابناء اختها ونجاحها في الخارج واعتمادها على نفسها ، إلا أن العديد من المخالفات تم رصدها بدءاً من نمط الحياة المتحرر وشرب الخمور والتدخين وخيانة الأخت وعدم تقدير الحياة الزوجية و مسئولية الأسرة ، كذلك مشاهد العنف مثل تعرض ( فريدة ) للعنف المادي و المعنوي من قبل طليقها عمر حيث قام بشتمها "انتى واحدة زباله و مشفتيش تربية" ودفعها بقوة ادت إلى سقوطها على الارض ثم تعرضت أيضاً من قبل أحمد مالك للعنف المادي حيث جاء إلى منزلها و قام بمنعها من ركوب سيارتها و شدها بقوة .

مسلسل حدوتة مرة :

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جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 26 مخالفة حيث ظهرت المرأة طول الحلقات بشكل سلبي ممارسة العنف تجاه ابنتها والابنة تجاه زوجها فيما بعد وبيع ابنائها والسعي الدائم وراء المال والتحكم بزمام الأمور ، كما تناول المسلسل الطرق غير الشرعية للاتجار بالأولاد عن طريق الملجأ وكذلك التدخين وتناول الخمور .

مسلسل زودياك :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 10مخالفات تمثلت أغلبها في أعمال السحر والشعوذة التي تمارسها كذلك ظهور المرأة الجاهلة التي تؤمن بالدجالين والمشعوذين في علاج الناس من الجن والخروج من المشاكل الشخصية ، إلا أن هناك بعض الأدوار الايجابية مثل المرأة القوية التي تعمل علي استرداد حق أصدقائها و حمايتهم و منع إلحاق الضرر بهم .

مسلسل ابن الأصول :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 34مخالفة تمثلت أغلبها في الحقد والغيرة الزائدة سواء من جانب الأم أو الزوجة فظهر العنف المعنوي من قبل المرأة للمرأة بصورة كبيرة في الكثير من المشاهد والأم المتحكمة في ابنها على الرغم من أنها نموذج للمرأة المطلقة التي استطاعت الصمود والنجاح بعد طلاقها ، ظهرت قضية الزواج في السر وتعدد الزوجات في المسلسل .

مسلسل أبو جبل :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 10مخالفات حيث ظهرت المرأة بصورة ايجابية إلى حد كبير فهي المرأة المساندة لزوجها في أحلك الظروف والأم التي تدافع عن بنتها وتحثها على مساعدة الزوج على الرغم من ضرب أبيها لها ، تصدرت قضية المشاكل الاسرية الاهتمام الاكبر في المسلسل وظهر الدجل والشعوذة .

مسلسل لآخر نفس :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 24 مخالفة وعلى الرغم من ذلك فقد قدم المسلسل صورة ايجابية عن الام التى تبحث عن اولادها وتسعى لمعرفة المعلومات عن زوجها المتوفى واسباب خطف ابناءها على الرغم من ظهور بعض الادوار الثانوية التي ظهرت فيها المرأة تحرض على القتل والفتنة .

مسلسل البرنسيسة بيسة :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 45 مخالفة ، وتمثلت معظمها في الكلمات السوقية والايحاءات الجنسية المستخدمة والعنف الموجه من المرأة إلى المرأة وقضايا التمييز والظلم في عدم إعطاء الحقوق لأصحابها وحمل المسلسل العديد من المخالفات اللفظية مثل انت عاوز تحطي ايدك في عبي ياراجل ياناقص .

مسلسل علامة استفهام :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 11 مخالفة ، من خلال ظهور الخيانة الزوجية و التدخين في العديد من المشاهد والتمييز ضد المرأة وعدم احترام القيم الأسرية .

مسلسل كلبش :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي ( 6 مخالفات)، من خلال مساعدة زوجها فى اعمال الشر و الفساد، نقل معلومات الشركة التي تعمل بها مما يمثل الدور السلبي للمرأة في عملها.

مسلسل بدل الحدوته تلاته:

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (9 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في قضايا الثار و الحب بالإضافة إلي أظهر المرأة بصورة غير لائقة مثل انها حرامية تقوم بتفرقة بين الناس للوصول لأهدافها .

مسلسل سوبر ميرو : :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 17 مخالفة تمثل أغلبها في عدم رد البطلة على إساءة من حولها وظهرت قضية التمييز للمرأة والعنصرية والتنمر كما احتوى المسلسل على الألفاظ السوقية وغير اللائقه مثل جرثومة و عديمة الجدوي ومستهترة ، (في المطبعه يا روح امك) ( الله يحرقك و جتك البلا )

مسلسل الواد سيد الشحات :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 24 مخالفة تمثل أغلبها في الالفاظ السوقية والايحاءات الجنسية والتحرش واستخدام البطلة لأسلوب التنمر الدائم ضد زوجها وأنه لا قيمة له ولا يجيد التصرف .

مسلسل شقة فيصل :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (38 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها عنف ضد المرأة ومشاكل أسرية و تربية أبناء و التميز ضد المرأة وأخيرًا زواج مبكر ، كما ظهرت المرأة وهي تعمل راقصة وتكون علاقات غير شرعية.

مسلسل مملكة الغجر:

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (7 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد المرأة وتمثل في حرق لسان البطلة بالإضافة إلي مشاكل في العمل مثل التعرض للنصب والغش و العيش علي تعب أمرأة ، كما ظهرت المرأة في هذا المسلسل بأنها سارقة وفتاة ليل ، وأخيرًا من المظاهرة التي ظهرت بالمسلسل القسوة من خلال التهديدات والخوف الذى نتج عنه الهروب من الانتقام والاختباء .

مسلسل زلزال :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (8 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد المرأة وتربية الأبناء ، كما ظهرت المرأة وهي تعمل راقصة كما تبين من خلال الرصد بعض المشاهد التي تضمنت حاولت الدفاع عن ابنتها ضد ضرب و الإهانة بالإضافة إلي استخدام المسلسل صورة نمطية سئية عن مهنة " الراقصة " و يبين ان كل الراقصات متعددين الزيجات و يتحدثون بطريقة وضيعة ملئية باشتائم و تستغل سلطتها لتنفيذ ما تهوى دون النظر لمصالح الناس الأخرى.

مسلسل ولد الغلابة :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (49 مخالفات) ، ظهرت بادوار سلبية مثل الكذب وتكلم شاب في الموبايل دون علم أهلها، بالإضافة إلي الزوجة السارقة ودور الاغراء الذى دائما ما تتمتع به المرأة داخل الدراما لإغواء الرجل لتنفيذ طلبتها والحماه التى تُعرف فى الدراما بأنها عقرب وتشبه الافعى تنشر السموم والزوجة الممارسة لادوار الكيد والعناد

مسلسل قابيل :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (10 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد المرأة والتحرش والمشاكل أسرية والكثير من مشاهد الجريمة والضرب .

مسلسل بركة :

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (12 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في استخدام ألفاظ بذيئة او شتائم في وصف المرأة ولكن يتم التحدث إليهم من قبل الرجالة بالاحترام والتقدير لهم، بالإضافة للتعرض للعنف من قبل الرجل وسرقة الميراث و الزواج المبكر .

مسلسل لمس اكتاف:

جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (29 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد المرأة ومشاكل صحية ومشاكل أسرية و قضايا التميز وأخيرًا تربية أبناء، ومن المظاهر المسيئة للمرأة ظهورها وهي تتناول المواد المخدرة و القتل بسلبية غير مهتمة بمستقبلها -معاملة ابنها بلطف رغم خطئه الكبير الذي كان يتطلب اسلوب حزم- ظهرت بدور المرأة المتسلطة التي تظلم و تفتري على الناس، ظهارها بأدوار سلبيه بأنها حاولت الانتحار والام التى لا تراعى ابنها جيدا.

ظهرت حنان مطاوع بدور المراة التي تدير تجارة المخدرات والتي تعنف اي شخص ظهرت في دور الزوجة التي نحاول التقرب لزوجها و معرفة ما يؤرق تفكيرة و التقرب منه ومحاولة حل المشاكل.

مسلسل هوجان:

التي تم رصدها ضد المرأة (12 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في ظهور المرأة بانها حرامية كما ظهرت بشكل سلبي في انتقامها من زوجها ورغبتها في التخلص منه.

وعلى الرغم من مخالفات الكود الإعلامى للمرأة السابقه إلا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى إطار السياق الدرامى وبالتالى كانت مقبوله فى إطار هذا السياق ما عدا الألفاظالخادشه للحياء ولكن بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكودالإعلامى للمرأه ، فمعظم السلبيات التى ذكرتسابقاً جاءت فى إطار رساله هادفه لتصحيح الأخطاء كما جاءت فى سياق درامى مقبول وغير مفتعل

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