أجمل الإطلالات للنجمات في برامج شهر رمضان 2019

عرضت الحلقات الأولى من البرامج المنوّعة التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستستضيف نجمات معروفات في العالم العربي. لذلك طيلة هذه الفترة، سنترقب إطلالاتهنّ لنعرض عليكِ أجمل اللوكات التي اخترنها في رمضان 2019.

طلة سيرين عبد النور

بالإضافة إلى إطلالاتها الأنيقة في الهيبة الحصاد، سرقت سيرين عبد النور الانظار بإطلالة راقية خلال مشاركتها كضيفة في برنامج مجموعة إنسان. اختارت فستان أسود من توقيع Hussein Bazaza، اتسم بالقماش على الأكتاف على شكل كاب، مع التطريزات الذهبية على الياقة وعند الصدر، أضافت لمسة شرقية على التصميم مما تناسب مع شهر رمضان المبارك. لتكمل Cyrine Abdel Nour هذه الإطلالة الراقية، اختارت مع الفستان صندال أسود ناعم.

اعتمدت من الناحية الجمالية، تسريحة شعر منسدلة مع تموّجات عريضة. أما بالنسبة للمكياج، فتداخلت فيه الألوان الترابية والتدرجات العنابية.

طلة شمس

نبدأ مع برنامج مجموعة إنسان الذي أطلّت في أولى حلقاته النجمة الكويتية شمس. اختارت فستان منمّق من توقيع Dolce & Gabbana، تميّز بنقشة النمر والورود الحمراء والخضراء التي غطته بالكامل. كشاكش صغيرة زيّنت الياقة وأسفل الفستان، مع الأكمام المنتخفة والمزمزمة. أضافت شمس على الفستان حزام عريض باللون النيود ليحدد خصرها بشكل أفضل. أما بالنسبة للمجوهرات فقد اختارت أقراط طويلة من الزمرّد.

اعتمدت شمس من الناحية الجمالية، تسريحة الشعر المرفوع مع خصلات أمامية، أما المكياج فهو سموكي تداخلت فيه الألوان الترابية.

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إطلالة موفّقة اعتمدتها النجمة الكويتية شمس في شهر رمضان، كون الفستان محتشم، أنيق ومميّز واستطاعت أن تنجح في تنسيق اللوك في الكامل. على أمل أن نرى شمس في لوكات ناجحة أخرى.

طلة بثينة الرئيسي في برنامج سراي مع نوره

بدورها، أطلّت النجمة بثينة الرئيسي في برنامج سراي مع نوره للإعلامية نوره عبدالله، مرتدية عباءة باللون العنابي وفستان من نفس اللون، من Beeba World. تميّز التصميم بالتطريزات الذهبية، الأكمام الواسعة والحزام العريض. نسّقت بثينة الرئيسي العباءة مع ستيليتو، أساور وأقراط برّاقة.

بالنسبة للشعر، فقد اعتمدت تسريحة منسدلة ناعمة مع مكياج قويّ نوعاً ما تداخلت فيه نفس ألوان التصميم الذي ارتدته.

إطلالة لا شكّ أنها موفّقة، خاصة مع اختيار العباية لارتدائها في شهر رمضان المبارك.

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