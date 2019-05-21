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فكر زوج أمريكي يدعى ليونارد أولسن في طريقة مبتكرة كي لا يعود إلى زوجته أبدا، وبعد أن أغلقت كافة السبل في وجهه، قرر أن يدخل السجن هربا منها.
المخالفة المرورية على طريق سريع، كانت أسهل الطرق، وأقصرها إلى السجن، فقد تعمد أن يقود الرجل البالغ من العمر 70 عاما سيارته بسرعة جنونة ما أدى لالتقاط الرادار مخالفة له بالفعل، وكان يخرج جسده كله من سقف السيارة أثناء القيادة.
طادرت الشرطة ليناردو، وذهبوا به لقسم الشرطة، وخلال ذلك، سألوه عن دوافعه للقيادة بسرعة جنونية، وقال إن هدفه هو الهروب من زوجته، فقد أصبح لا يطيق العودة إليها أو للمنزل مرة أخرى، بسبب سوء المعاملة.
كانت رغبة أولسن غريبة للشرطة، ولكنها على أي حال نفذتها، حيث سجنته بتهمة القيادة المتهورة وتعريض حياة الأفراد للخطر، بعد أن قال لوسائل الإعلام إنه كان يرغب في الدخول للسجن بأي طريقة، للتخلص من زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر هربا من زوجته.. عجوز يقود سيارته بسرعة جنونية كي يذهب للسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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