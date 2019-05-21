طريقة عمل المسقعة اللبناني

جددي في أطباق سفرتك، وحضري لاسرتك المسقعة اللبناني، على طاولة الطعام، بدلَا من الاطباق التقليدية، والمعهودة.

المكونات:

باذنجان

ثوم

بصل مفروم

طماطم مُقشرة

فلفل أخضر

1/2 كوب زيت زيتون

Advertisements

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير:

قطعي الباذنجان إلى مكعبات، وعلى نار متوسطة شوحي البصل في الزيت.

اخلطي الباذنجان والبصل مع خليط البصل، وزيت الزيتون، ثم ضيفي الملح، وقلبي جيدًا.

ضيفي الثوم، والفلفل لخليط الباذنجان، واتركيهما على نار هادئة.

ضعي الطماطم المفرومة على الوجه، وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة، حتى تنضج.

​