القبض على خاطفة الطفلة "نور" بالسعودية.. ووالدها: عشنا لحظات عصيبة

تطور جديد شهدته قضية المولودة "نور فارع" التي تم اختطافها بالمملكة العربية السعودية، وبعد 36 ساعة من الحادثة جرى العثور عليها في أحد المستوصفات الخاصة بمدينة جدة، حيث تمكنت شرطة منطقة مكة المكرة من القبض على خاطفة المولودة، وهي سيدة في العقد الخامس من العمر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن شرطة مكة المكرمة أعلنت القبض على السيدة خاطفة المولودة، لتؤكد بأن وزارة الداخلية تعمل بحرص شديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.

من جانبه، علق والد الطفلة حسين أحمد فارع، أن حادث الطفلة غريب على المجتمع السعودي، معبرا عن سعادته بالقبض على الخاطفة وأنه لم تكن لديه أي شكوك، قائلا: "الحمد لله رضينا بقضائك وقدرك عشنا لحظات عصيبة خفف منها تفاعل المجتمع معي.. والدعوات التي انهمرت علينا وكن على يقين بالله أن (نور) ستعود والحمد لله هذا ما تحقق".

وكان هاشتاج انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، منذ يوم الخميس الماضي، حمل عنوان: "#اختطاف_مولوده_بجدة"، وذلك بعدما اختطفت المولودة "نور" من أحد مستشفيات جدة، وبعد 36 ساعة من تداول هذا الهاشتاج عثرت الأجهزة الأمنية السعودية على المولودة في مستوصف خاص في المدينة ذاتها.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن السيدة، التي اختفطت المولودة "نور"، وضعتها في مستوصف خاص في مدينة جدة، لتفر هاربة بعد ذلك، بعدما انتشر "الهاشتاج" وسعت الأجهزة الأمنية في البحث عنها.

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وبعدما فرت السيدة هاربة، وجد العاملون بالمستوصف الرضيعة بمفردها وبجوارها ورقة مدون عليها رقم جوال، واتضح بعد ذلك بأن هذا الرقم هو هاتف والد الطفلة، ليبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة.

ومن خلال كاميرا المراقبة بالمستوصف، اتضح أن السيدة التي تركت المولودة في المستوصف هي ذاتها التي اختطفتها من المستشفى.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت بأن مصادر كشفت لها بأن السيدة ارتدت المعطف الخاص بالأطباء في المستشفى، وذهبت لأخذ المولودة من والدتها بحجة الكشف عليها.

واتجهت بعد ذلك السيدة نحو مغادرة المستشفى وسلمت المولودة لمركبة كانت تقف خارج المسشفى، فيما غادرت السيدة على قدميها، وهو ما وثقته الكاميرات الخاصة بالمستشفى.

ومازالت الجهات الأمنية السعودية تواصل تحرياتها للوصول إلى هذه السيدة للقبض عليها.

وذكر عم الرضيعة "نور" لصحيفة "عكاظ" السعودية أنهم تلقوا اتصال من أحد رجال الأمن يبلغهم بالعثور عليها، وطلب منهم الحضور للتعرف عليها وتسلمها.

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