بالصور| "احجزلي الشفاطة ونفسي أشوف التاتو".. رامز يتحرش "بالإفيه" بشيرين رضا

وقعت الفنانة شيرين رضا، ضحية في برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه رامز جلال، على فضائية "MBC مصر".

وكالعادة تعرضت الفنانة شيرين رضا للسخرية والألفاظ التي حملت مضمونها المغازلة بداية من مقدمة البرنامج، حيث بدأ رامز جلال مقدمته بمغازلة شيرين رضا قائلًا: "ملكة جمال سن اليأس.. بطلة العالم في المراهقة المتأخرة"، كما أنه وصفها بـ"ست قادرة ومفترية وطايحة في خلق الله".

ومن ضمن الجمل التي وجهها رامز جلال لشيرين رضا على مدار الحلقة، حملت معاني من السخرية والتحرش بها:

- دي بتقوم على الريق تشرب لبن درفيل.

- مينفعش معها الورد.. دي عاوزة مشتل ورد.

- وبعدما تناولت شيرين رضا عصير جوز الهند، قال رامز جلال: "احجزلي الشفاطة اللي شربت منها دي محدش يرمي الشفاطة دي".

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- وحينما أبدت شيرين رضا إعجابها بالفيل، ضحك رامز جلال قائلًا: "بتحبي الفيل يا بيبي.. يارتني كنت بزلومة.. الفيل جاله تشنجات".

- وبعدما ذكرت شيرين رضا عن رسم 6 أشكال من التاتو على جسدها، قال رامز جلال: "عاوز أشوف التاتو".

- وبعدما خرجت شيرين رضا من الزورق، سخر رامز جلال من هيئتها بعد غرق ملابسها: "بنطلون شيرين رضا اتحول لفوطة مطبخ".

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