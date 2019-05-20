خلطات لتطويل الرموش وتكثيفها قبل الزفاف

تطويل الرموش هو غاية تسعى لها معظم الفتيات ومطلب جمالي ملحّ قبل الزفاف، خاصة مع التعرض لتساقط الرموش بسبب الماسكارا والرموش الصناعية، لذلك وجدنا لك اليوم طريقتين تعالجين بهما رموشك لتستعيدي سحر عينيكِ قبل عرسك.

في ما يلي عدة خلطات لـ تطويل الرموش وتكثيفها قبل الزفاف:

زيت الزيتون وزيت الخروع مع الجلسرين الطبي

يعتبر هذان الزيتان مع الجلسرين من الخلطات الرائعة، التي تعمل على تطويل وتكثيف الرموش.

الطريقة:

قومي بخلط زيت الزيتون وزيت الخروع ومزجهما مع الجلسرين.

قومي بتنظيف وتجفيف علبة ماسكارا فارغة واملئيها بالخلطة.

استخدميها على منبت الرموش على جفن العين ليلاً، قبل النوم يومياً.

العسل وزيت اللوز لـ تطويل الرموش

يعتبر زيت اللوز من الزيوت التي تعمل على كثافة الرموش، ويعمل بجانبه العسل للمحافظة على الرموش.

الطريقة:

قومي بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز.

ضعي المزيج في علبة ماسكارا قديمة وفارغة.

ادهني رموشك بالمزيج ليومين متتاليين، ثم سترين الفرق.

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الطريقة الثانية: منتجات تطويل وتكثيف الرموش

المكمل الغذائي biotin : تتميز هذه الأقراص بإمدادك بفيتامينB الذي يعمل على إطالة شعرك ورموشك أيضاً بشكل طبيعي.

نصائح للحفاظ على رموش صحية وطويلة:

- استخدام فرشاة الرموش الخاصة لتمشيط الرموش، فهذا يُساعد على نموها ويُخلصها من الغبار والأتربة العالقة التي تسد المسام وتحول دون نموها بشكلٍ سليم، كما أنّ هذه الطريقة تُعزز الدورة الدموية وتغذي بصيلات الشعر في الرموش.

- وضع القليل من الفازلين على فرشاة الرموش وتوزيعه عليها قبل النوم، حيث يُحفز الفازلين نمو الشعر وهو بديل جيد لفيتامين E.

- وضع بضع قطراتٍ من زيت فيتامين E على فرشاة الرموش وتمشيط الرموش لمدة خمس دقائق بحيث يتم البدء من جذور الرموش وحتى الأعلى بلطف.

- تدليك منطقة الجفون والمنطقة القريبة من الرموش لزيادة تدفق الدم، مما يُعزز نمو الرموش، ويتم ذلك من خلال عمل تدليك مرة واحدة في اليوم.

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