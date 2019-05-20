نسقي بنطلون البحار على طريقة النجمات لإطلالة عمل أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - ظهرت دوقة كامبريدج بـ اطلالة شبه رسمية، تجمع بين العصرية والراحة معًا، حيث اعتمدت بنطلون البحار المصمّم بـ أرجل واسعة، وأزرار معدنية تزينه من الأمام، ونسقت معه توب بخطوط عرضية، ساعدها في أن تبدو بأكتاف بارزة، كذلك انتعلت زوجًا من الأحذية المدببة بكعب عريض، يتماشى مع الستايل شبه الرسمي الذي اختارته "ميدلتون".

كيت ميدلتون



يعدّ بنطلون البحار من الاختيارات الأنيقة التي تناسب اطلالة العمل، بخاصة خلال شهر رمضان الذي نميل فيه إلى اعتماد ملابس محافظة، وفي الوقت نفسه مريحة، ويعود هذا التصميم إلى حقبة الأربعينيات، وسُمّي بهذا الاسم، بسبب الأزرار المعدنية التي عادة ما تميّز زيّ البحار، وعادت هذه الصيحة من البنطلونات منذ عامين لتمثّل قطعة أساسية في خزانة اطلالات العمل.

دوقة كامبريدج كيت ميدلتون



نجمات سبقت كيت ميدلتون في تنسيق بنطلون البحار



صحيح أنّ اطلالة دوقة كامبريدج ملهمة لأيّ امرأة تبحث عن الراحة والأناقة، لكنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها شخصيات بارزة تذهب إلى تصميم بنطلون البحار.

بنطلون البحار



كانت النجمة جنيفر لوبيز قد اعتمدت صيحة بنطلون البحار من قبل، ولكن بستايل بعيد تمامًا عمّا بدت به كيت ميدلتون، حيث اختارت لوبيز أنّ تنسّقه لاطلالة مسائية، فذهبت إلى بنطلون أبيض بأرجل طويلة منسدلة بـ تصميم فضفاض، مزين من الأمام بأزرار ذهبية، ونسقت معه قميصًا نسائيًّا من الدانتيل الأبيض، مصمّمًا بصيحة الأكمام المنفوخة.

جنيفير لوبيز بالبنطلون الابيض



كذلك، يعدّ بنطلون البحار من القطع الأساسية في خزانة الإنفلونسير العالمية أوليفيا باليرمو، والتي نجحت في أن تنسّقه بأكثر من طريقة ليناسب أوقاتًا مختلفة من اليوم.

اعتمدت أوليفيا باليرمو بنطلون البحار باللون الرمادي، واختارت تصميمًا يصل بالكاد إلى الكاحل، ونسقته مع قميص نسائي أبيض، وصندل بشريط أمامي. ننصحكِ بمحاكاة التفاصيل نفسها إذا كنتِ في حيرة لاختيار اطلالة العمل.

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أزياء أوليفيا باليرمو



ثم عادت أوليفيا لتنسيق بنطلون البحار، ولكن هذه المرة لاطلالة مسائية أنيقة، اختارت بنطلونًا أسود بخط جانبي بالأصفر الساطع، مع الأزرار المعدنية الأمامية، أما في الجزء العلوي فذهبت إلى جاكيت من دون أكمام من الفرو، مع توب أسود.

أوليفيا باليرمو

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