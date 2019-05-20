موديلات التنانير الماكسي الأكثر رواجًا على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - عادت صيحة التنانير الماكسي إلى واجهة الموضة هذا العام، بعد أن كانت قد اختفت منذ التسعينيات، بخاصة وأنها عادت بأنامل كبار مصممي دور الأزياء، مثل ديور، وجيفنشي، وكالفن كلاين، وفندي.

ظهرت التنانير الماكسي بأكثر من صيحة لتوسّع دائرة الاختيارات أمام النساء، وجاءت في صيحة القماش المكسر الرائج لمواسم عدة متتالية، ولكن تنافسها صيحات أخرى كانت بعيدة عن الموضة.

موديلات تنانير ماكسي



التنانير الماكسي بطبعات الحياة البرية



تتصدر الأزياء المطبعة بنقوش الحياة البرية، موضة هذا الموسم، فظهرت تنانير مستوحاة من جلد النمر، وجلد الثعبان، وأيضًا نقشة جلد الحمار الوحشي.

طبعات الحمار الوحشي



كذلك، ظهرت الأقمشة المطبعة بالطيور ونباتات الصحراء، كنوع من الاستعانة بالطبيعة واستحضارها في الأزياء، ويمكنكِ اختيار أيٍّ من الخيارات السابقة، مع توب بسيط من القطن أو قميص أبيض، ولكن لا ننصحكِ باعتماد هذا الستايل في العمل.

طبعات موردة



كما تزين الألوان الساطعة موضة 2019، ظهرت أيضًا كخيار ضمن موضة التنانير الماكسي، فيمكنكِ اختيار تنورة باللون الزهري الساطع، أو الأخضر النيون لاطلالة نهارية جريئة.

ألوان تنانير ساطعة



كذلك، نذكّركِ بأنّ موضة الأزياء الموردة طالت أيضًا التناير الماكسي، بل وكانت الأكثر رواجًا في موضة الشارع، خلال أسابيع الموضة، وبالطبع إذا كان هو اختياركِ، عليكِ تنسيقها مع قطعة علوية بسيطة، حتى لا تبدو الاطلالة مزعجة.

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تنانير موردة



عودة التنانير الماكسي الساتان



من أجرأ الاختيارات هذا العام، هو اعتماد تنورة ماكسي من الساتان اللامع، فهي صيحة تفضلها النجمات العالميات، بخاصة وأنها كانت قد ظهرت في البداية كفساتين مسائية، ثم ظهرت لتزين تنانير ميدي العام الماضي، وهذا العام استمرت صيحة أزياء الساتان، ولكن هذه المرة صُمّمت كتنورة ماكسي بلون بارز.

تنانير ساتان



شاهدي الصور لتستلهمي منها التنورة الماكسي المناسبة لأسلوبِك:

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