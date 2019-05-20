صيحات مكياج من أسبوع ميلان للموضة لربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - لا بد من جولة سريعة على أبرز خطوط موضة المكياج التي ظهرت، والتي لفتت الانتباه بقوة ونالت الإعجاب. ظلال عيون ملونة، أحمر شفاه قوي، بشرة باهتة...

تعرفي في ما يلي الى أبرز صيحات المكياج، التي أُطلقتها الدور العالمية العريقة في أسبوع ميلان للموضة.

ظلال العيون القوية



كما في أسبوع الموضة في نيويورك ولندن، اجتاحت ظلال العيون القوية، الملونة واللامعة، أهم منصات عروض الأزياء في أسبوع الموضة في ميلان، حيث ظهرت عارضات دار فرساتشي Versace بـ مكياج عيون قوي يرتكز على ظلال العيون الملونة واللامعة والمحددة بطريقة فنية لافتة، فيما اعتمدت أحمر الشفاه الطبيعي ولون البشرة الموحد. كذلك الأمر بالنسبة الى دار ميسوني Missoni، إذ منحت ظلال العيون أهمية كبيرة في عروضها، فاعتمدت لعارضاتها ظلال العيون الملونة لكن بطريقة غير مبالغ فيها، حيث اختارتها خفيفة بتدرجاتها كافة، عند زاوية العين الداخلية.

ميسوني



مكياج هادئ وبشرة باهتة



كالعادة، لم يغب المكياج الهادئ عن منصات عروض أسبوع ميلان للموضة، حيث اختارت دار فندي Fendi لعارضاتها المكياج الهادئ جداً الذي اقتصر فقط على لون البشرة الموحد والشفاه النيود وبعض طبقات الماسكارا على الرموش العليا. وبما أن البشرة تؤدي دوراً كبيراً في عالم المكياج، فقد اعتمدت دار ألبرتا فيريتي لعارضاتها البشرة الباهتة الخالية من البلاش، في وقت اختارت دار ماكس مارا البشرة المصقولة والمضيئة الخالية من الشوائب.

فندي



أحمر الشفاه القوي والـ أيلاينر



مكياج العيون والشفاه القوي كان أيضاً له حضور طاغ في أسبوع الموضة في ميلان، إذ إن دار جيورجيو أرماني اعتمدت المكياج الملون لكل من العيون والشفاه، فاستخدمت ظلال العيون بألوان الزهري والبنفسجي مثلاً، والألوان نفسها اعتمدتها للشفاه. أما دار دولتشي آن غابانا فلم تخرج عن خطّها الذي تعتمده منذ سنوات، وهو أحمر الشفاه الأحمر والآيلاينر الأسود الممدود على الرموش العليا. في وقت تبخترت عارضات دار ديور بمكياج لافت لناحية الشكل الهندسي المرسوم على مستوى العين، إلا أنها اعتمدت في المقابل مكياجاً هادئاً للعيون يقتصر على الكحل الأسود داخل العين ولون الشفاه الطبيعي.

دولتشي آند غابانا

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