أفضل الطرق لوضع الماسكرا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تعتمد الكثير من النساء على الماسكارا من أجل إبراز جمال عينيها ورموشها. لذلك من الضروري تعلّم الطريقة الصحيحة لوضع الماسكارا من أجل رموش مثالية.

خبيرة المكياج Tracey Murphy التي عملت مع الكثير من النجمات وأشرفت على العديد من إطلالات البساط الأحمر تشاركنا خطواتها الثلاث للحصول على رموش جميلة ومثيرة مع الماسكارا.

لا تضع النجمات الماسكارا مباشرة على رموشهنّ كما تفعل الكثيرات، بل هناك بعض القواعد الأساسيّة التي تجعل من رموشكِ تتألّق بالماسكارا.

استخدمي أداة تقويس الرموش

استخدمي أداة تقويس الرموش



اختاري أداة جيّدة بقوس من السيليكون، وهي خطوة أساسيّة لتوسيع العيون وتمشيط الرموش لتعزيز تقوّسها لاحقاً بفرشاة الماسكرا.

وزّعي الطبقة الأولى من الماسكرا

وزّعي الطبقة الأولى من الماسكرا



ابدئي بالشعيرات القصيرة في الزاوية الداخليّة من العين واسحبي الشعيرات إلى الخارج لتوسيع العين. باشري من قاعدة الرموش لتكثيف مظهرها. هذا وتنصح الخبيرة بإضافة الرموش المنفردة بعد توزيع الطبقة الأولى من الماسكارا.

امزجي بين الرموش الطبيعيّة والاصطناعيّة بتوزيع الطبقة الثانية من الماسكرا.

استخدمي السيروم المقاوم للماء

استخدمي السيروم المقاوم للماء



من الضروريّ توزيع طبقة من السيروم أي المصل من أجل تثبيتالماسكرا وتجنّب تسرّبها إلى الخارج وتلطيخ مكياج العيون.

هذه الخطوة اختياريّة، لكنّها رائعة في موسم الصيف والحرّ خاصّة عندما تكون درجة الرطوبة مرتفعة أو إذا كنتِ تتأثّرين من مواقف متعدّدة وتدمع عيناكِ بسرعة.

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