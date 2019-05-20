تصاميم خرجت من المتاحف المصرية تتربع على عرش موضة 2019

تُعد الدولة المصرية من الدول الرائدة في كثير من الأمور، ويأتي على رأسها صناعة الموضة لنجد كثيرًا من قطع المجوهرات والحلي التي أصبحت كلاسيكية وتحاول أغلب الفتيات أن تكون من ضمن مكملات الموضة الخاصة بها، ولكنها لا تعرف قصتها الحقيقية وأن تصميمها خرج من داخل حوائط المتاحف الأثرية لتكون موضة تناسب الفتاة العصرية.

ونرصد فيما يلي أبرز هذه القطع:

1- العقد الفرعوني

من الموديلات المطروحة في الأسواق العقد الفرعوني ذو الألوان المتعددة ويكون مصنوع من الأحجار الملونة أو الخرز صغير الحجم ليكون في متناول الجميع ولكن التصميم الأصلى له خرج من متحف المجوهرات بالإسكندرية وكان من الذهب الخالص

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2- الأسورة الثعبان

الأسورة الثعبان سواء على الكف أو على الذراع من الموديلات الكلاسيكية التى تحرص الفتاة على شرائها سواء من الذهب أو الإكسسوارات، وهي أحد مقتنيات متحف الاسكندرية فرعونية الأصل.

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3- الأسماء على المجوهرات

كتابة الأسماء على قطع الحلي والمجوهرات من أنماط الموضة المنتشرة هذه الأيام والجميع يعتقد أنها جديدة ولكن الحقيقة أن للأميرة " فوزية" مشبك شعر من الذهب ومرصع بحبات الألماس موجود في المتحف ومن هذه القطعة الثمينة أنتشرت فكرة الإكسسوارات بالأسماء.

4- بروش أم كلثوم هلال الموضة

بروش على شكل هلال أحد الموديلات الكلاسيكية الموجودة في أغلب محلات الذهب أو الإكسسوارات، فهو تصميم مميز وأنيق ولكنة في الأصل يخص كوكب الشرق " ام كلثوم" ومازال موجودا في متحفها الذي يضم جميع ممتلكتها القيمة حتى تتعرف عليها الأجيال المقبلة ولا تمحى من الذاكرة.

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