انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع كندي و4 أمريكيين إثر تحطم طائرة شمال هندوراس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:53 صباحاً - أعلن جيش هندوراس مصرع 4 أمريكيين وطيار كندي، يوم الأحد، إثر تحطُّم طائرة خفيفة قبالة سواحل جزيرة رواتان شمالي البلاد.

وقال خوسيه دومينغو ميزا، المتحدث باسم جيش هندوراس، تأكيده جنسيات الضحايا الخمسة في الحادث الذي وقع السبت الماضي، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وقال في بيان إن طائرة من طراز "بايبر شيروكي 6" سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان السياحية، متجهة إلى ميناء مدينة تروجيلو (شمال).

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وأوضح المصدر أن قوارب الإنقاذ وغوَّاصي الشرطة تمكنوا من انتشال جثث 4 أشخاص بعد دقائق من تحطُّم الطائرة، مشيراً إلى أن الشخص الخامس نُقل إلى مستشفى قبل أن توافيه المنية متأثراً بجراحه.

بدورها، أكدت السلطات الأمريكية والكندية مصرع مواطنيها، دون الكشف عن أسمائهم. إلا أن السلطات في هندوراس كشفت عن هوية الطيار وقالت إنه مواطن كندي ويدعى باتريك فورست.

و"بايبر شيروكي 6" (Piper Cherokee Six) طائرة أمريكية من عائلة الطائرات الخفيفة المصممة للتدريب على الطيران، وللعمل كتاكسي جوي، والاستخدام الشخصي، بمقعدين أو بأربعة مقاعد.